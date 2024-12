Sulle Alpi un terzo di neve in meno in cent’anni

Altri sviluppi Gli Stati accolgono l’accordo di approvvigionamento di gas con Italia e Germania Questo contenuto è stato pubblicato al La Svizzera deve poter attingere alle risorse energetiche dei Paesi confinanti in modo da garantire un approvvigionamento anche in caso di emergenza. Di più Gli Stati accolgono l’accordo di approvvigionamento di gas con Italia e Germania

Altri sviluppi Un terzo di chi lavora ha subito molestie sul posto di lavoro Questo contenuto è stato pubblicato al Le molestie sessuali sul posto di lavoro sono ancora molto diffuse in Svizzera, nonostante le misure preventive adottate. Quasi un terzo dei dipendenti ha già avuto a che fare con questo problema. Di più Un terzo di chi lavora ha subito molestie sul posto di lavoro

Altri sviluppi La Patrouille Suisse deve cambiare Questo contenuto è stato pubblicato al La Patrouille Suisse, almeno nella sua versione attuale, va abolita. Ne è convinto il Consiglio degli Stati che lunedì - con 25 voti contro 19 - ha deciso di respingere una mozione del "senatore" bernese Werner Salzmann (Unione democratica di centro UDC, destra conservatrice) che chiedeva di mantenerla. Di più La Patrouille Suisse deve cambiare

Altri sviluppi L’inflazione torna a salire in Svizzera Questo contenuto è stato pubblicato al Seppur lievemente l'inflazione torna a salire in Svizzera, per la prima volta dall'aprile scorso: in novembre la crescita dei prezzi su base annua si è attestata allo 0,7%, a fronte dello 0,6% registrato in ottobre, che era stato il valore più basso dal giugno 2021. Di più L’inflazione torna a salire in Svizzera

Altri sviluppi I mozziconi di sigaretta nei parchi giochi sono pericolosi Questo contenuto è stato pubblicato al Nei parchi giochi in Svizzera si ritrovano in media quasi un centinaio di mozziconi di sigaretta, secondo un'indagine condotta dall'organizzazione stop2drop. Tossici per l'ambiente, questi rifiuti sono anche pericolosi per i bambini. Di più I mozziconi di sigaretta nei parchi giochi sono pericolosi

Altri sviluppi La parola svizzera in italiano dell’anno è “non binario” Questo contenuto è stato pubblicato al È "non binario" la parola svizzera dell'anno 2024 in italiano, seguita da "allerta meteo" e "nomofobia". Lo rende noto martedì in un comunicato la Scuola universitaria di scienze applicate di Zurigo (ZHAW). Di più La parola svizzera in italiano dell’anno è “non binario”

Altri sviluppi Per il Consiglio nazionale lo scudo rossocrociato può essere usato sulle maglie sportive Questo contenuto è stato pubblicato al La legge sulla protezione degli stemmi (LPSt) va rivista per poter permettere alle squadre sportive nazionali - come quella di disco su ghiaccio - di indossare le divise con lo stemma della Svizzera. Di più Per il Consiglio nazionale lo scudo rossocrociato può essere usato sulle maglie sportive

Altri sviluppi Rivedere lo statuto S per rifugiati ucraini per contrastare gli abusi Questo contenuto è stato pubblicato al Lo statuto di protezione S concesso alle rifugiate e ai rifugiati ucraini dovrebbe essere revocato o non rinnovato a determinate condizioni. Di più Rivedere lo statuto S per rifugiati ucraini per contrastare gli abusi

Altri sviluppi L’Unione democratica di centro sempre con il vento in poppa in Svizzera Questo contenuto è stato pubblicato al Se le elezioni federali si tenessero questo autunno, il partito della destra conservatrice e sovranista guadagnerebbe ulteriormente voti Di più L’Unione democratica di centro sempre con il vento in poppa in Svizzera