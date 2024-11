La prima neve semina il caos in Svizzera

Come qui a Berna, gli automobilisti hanno dovuto armarsi di pazienza giovedì. Keystone / Alessandro Della Valle

Fino a 20 centimetri di neve sono caduti tra giovedì e venerdì fino in pianura in diverse regioni svizzere, mandando in tilt la rete di trasporti.

Keystone-ATS/mar

La prima nevicata della stagione ha causato numerosi disagi alla circolazione stradale e ferroviaria. La situazione rischia di essere difficile anche oggi, venerdì. Le Ferrovie Federali Svizzere hanno indicato che sono possibili ritardi e cancellazioni di treni, in particolare a causa di guasti alle linee aeree, nonché a causa di scambi ghiacciati.

Giovedì l’autostrada A2 del San Gottardo ha dovuto essere chiusa a causa di un camion messosi di traverso a causa della neve.

Anche nel canton Uri, il traffico sull’A2 in direzione sud ha dovuto essere temporaneamente interrotto a causa delle forti nevicate e dei lavori di sgombero, ha scritto la polizia cantonale in un comunicato diffuso in serata.

Il servizio del TG:

Contenuto esterno

Scalo di Zurigo-Kloten chiuso per mezz’ora

In diverse città i trasporti pubblici si sono parzialmente fermati: a Berna come a Zurigo i bus non sono circolati per diverse ore e i tram solo in maniera irregolare.

Disagi sono stati segnalati anche all’aeroporto di Zurigo. Stando a quanto indicato a 20 Minuten da un portavoce dello scalo, dopo le 18:00 ha nevicato così intensamente che per circa mezz’ora non è stato possibile far decollare alcun aereo.

La situazione dovrebbe normalizzarsi nelle prossime ore, anche se oggi sono attesi ancora tra 5 e 15 centimetri di neve al di sopra degli 800 metri, stando a MeteoSvizzera.Collegamento esterno

Nevicata più precoce il 7 ottobre

In media la prima neve misurabile cade in pianura e nelle basse valli alpine nella prima metà di dicembre, ha indicato MeteoNews. A San Gallo può invece già nevicare in media dall’11 novembre e a Coira dal 25 novembre. A Ginevra e Lugano questi tipi di precipitazioni mediamente sono più tarde: nella seconda metà di dicembre.

La nevicata più precoce dall’inizio delle misurazioni è stata registrata nel cantone di Lucerna, dove nel 1936 i primi fiocchi sono caduti il 7 ottobre.