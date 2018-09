La Posta promette un rimborso "rapido e non burocratico" di "ogni franco". Tuttavia, l'accordo quadro per il pagamento, precisa una notaLink esterno , acquisterà validità solo se, entro il prossimo 14 dicembre, almeno 18 cantoni e la Confederazione avranno concluso un accordo individuale di attuazione.

La Posta svizzera restituirà 205 milioni 21 settembre 2018 - 20:55 La Posta svizzera risarcirà Confederazione, Cantoni e Comuni con 188,1 milioni di franchi, per i sussidi ricevuti indebitamente dall'azienda di trasporto AutoPostale dal 2007, attraverso manipolazioni contabili. L'accordo -che prevede anche 17,2 milioni di "restituzione spontanea" per irregolarità precedenti, cadute in prescrizione- è stato raggiunto venerdì tra l'Ufficio federale dei trasporti UFT, la Conferenza dei direttori cantonali dei trasporti pubblici e la Posta, titolare della principale azienda di trasporto passeggeri su gomma del Paese. Lo scandalo AutoPostale era scoppiato lo scorso 6 febbraio, quando l'UFT aveva reso noto di aver scoperto, durante l'ordinaria attività di revisione dell'autunno precedente, che la Posta aveva effettuato trasferimenti illeciti di utili dal traffico regionale viaggiatori (sovvenzionato) ad altri settori di attività, ottenendo così delle indebite indennità. La Posta promette un rimborso "rapido e non burocratico" di "ogni franco". Tuttavia, l'accordo quadro per il pagamento, precisa una nota, acquisterà validità solo se, entro il prossimo 14 dicembre, almeno 18 cantoni e la Confederazione avranno concluso un accordo individuale di attuazione.