I costi per gli adeguamenti, stimati in 251 milioni di franchi l'anno, saranno coperti dal supplemento reteLink esterno già riscosso, che rimarrà invariato al valore massimo di 2,3 centesimi al kilowattora.

Altra novità a partire dal 2023: gli impianti eolici di nuova costruzione, le piccole centrali idroelettriche, gli impianti a biogas e gli impianti geotermici non riceveranno più la rimunerazione per l'immissione in reteLink esterno di elettricità, ma dovranno richiedere i contributi d'investimento.

In molti hanno però chiesto che siano parallelamente introdotti ulteriori incentivi agli investimenti nelle energie rinnovabili indigene, per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e raggiungere gli obiettivi previsti nella Strategia energetica 2050Link esterno .

Nel 2016, Berna aveva proposto un'apertura totale del mercato a partire dal 2018, poi congelata a causa di pareri divergenti emersi. L'allora ministra dell'energia Doris Leuthard aveva in seguito rispolverato il dossier e inviato in consultazione, un anno fa, un nuovo progetto.

Nel fissare gli obiettivi della futura revisione della Legge sull'energiaLink esterno , il governo ha però precisatoLink esterno che intende anche adottare misure supplementari per incentivare gli investimenti nelle energie rinnovabili prodotte in Svizzera.

In Svizzera, il mercato dell'elettricità va completamente liberalizzato. Il Consiglio federale ha ribadito venerdì che anche le famiglie e le piccole imprese dovrebbero poter scegliere il fornitore di corrente sul mercato libero così come fanno i grandi consumatori, che dal 2009 non sono più costretti a rivolgersi al fornitore locale.

