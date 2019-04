In totale il consumo annuo dello scorso anno è stato di 57,6 miliardi di chilowattora (mia kWh). Nonostante lo sviluppo economico (PIL +2,5%) e la crescita demografica (+0,7%), il consumo elettrico è diminuito grazie all'aumento dell'efficienza energetica e alle condizioni meteorologiche più clementi (circa il 10% dell'elettricità è impiegato per i riscaldamenti).

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Cala il consumo di energia elettrica 18 aprile 2019 - 13:06 Il consumo di elettricità in Svizzera nel 2018 è stato inferiore dell'1,4% rispetto all'anno precedente. La contrazione corrisponde al consumo annuo di circa 167'200 economie domestiche. In totale il consumo annuo dello scorso anno è stato di 57,6 miliardi di chilowattora (mia kWh). Nonostante lo sviluppo economico (PIL +2,5%) e la crescita demografica (+0,7%), il consumo elettrico è diminuito grazie all'aumento dell'efficienza energetica e alle condizioni meteorologiche più clementi (circa il 10% dell'elettricità è impiegato per i riscaldamenti). La produzione nazionale (al netto del consumo delle pompe di accumulazione) è stata di 63,5 miliardi di kWh. Le centrali idroelettriche hanno generato il 55,4% dell'elettricità, quelle nucleari il 36,1% e le centrali termiche convenzionali e rinnovabili l'8,5%. L'eccedenza delle esportazioni si è attestata a 1,6 mia kWh e lo scambio con l'estero ha registrato un bilancio positivo di 277 milioni di franchi. Nel 2017 c'era invece stata un'eccedenza dell'import di 5,6 mia kWh, con un disavanzo della bilancia commerciale di 217 milioni di franchi. Secondo l'Amministrazione federale delle dogane, i proventi dell'export sono stati di 2,067 miliardi di franchi (6,13 ct./kWh). Le importazioni sono costate 1,790 miliardi (5,52 ct./kWh).