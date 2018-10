Oggi infatti sono meno del 10 per cento i residenti in possesso di una tessera di donatore e più della metà dei colloqui con i familiari della persona deceduta si conclude con il rifiuto della donazione, spesso proprio per la mancata conoscenza della volontà dello scomparso.

Dal primo ottobre in Svizzera è attivo il registro nazionale per la donazione degli organi che potrà offrire un contributo importante alle persone in attesa di un trapianto.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Trapianti più facili con l'iscrizione on line 01 ottobre 2018 - 18:13 Dal primo ottobre in Svizzera è attivo il registro nazionale per la donazione degli organi che potrà offrire un contributo importante alle persone in attesa di un trapianto. Con l'iscrizione al portale web saranno chiarite le volontà dei potenziali donatori e agevolate le procedure nei delicati e concitati momenti che seguono al decesso. Oggi infatti sono meno del 10 per cento i residenti in possesso di una tessera di donatore e più della metà dei colloqui con i familiari della persona deceduta si conclude con il rifiuto della donazione, spesso proprio per la mancata conoscenza della volontà dello scomparso. Ovviamente l'iscrizione, ha spiegato lunedì a Berna la Fondazione Swisstransplant, è libera e può essere modificata e revocata in qualsiasi momento, senza particolari formalità. Gli interessati possono anche scrivere un messaggio rivolto ai familiari che potrebbero essere interpellati dal personale sanitario. Un video esplicativo in proposito è stato pubblicato sulla nota piattaforma elettronica YouTube