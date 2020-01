Era quasi scomparso dal nostro Paese poiché intensamente cacciato nel XVIII e XIX secolo per la sua pelliccia. Non ve n'era più traccia nell'Altipiano e fino a una decina di anni fa si sapeva poco della specie.

Come indica il nome latino Felis silvestris, vive nei boschi al riparo da occhi indiscreti. Si ciba di topi e altri piccoli animali. Non è docile né facilmente avvicinabile.

L'animale dell'anno è il gatto selvatico 04 gennaio 2020 - 21:00 Il gatto selvatico europeo (Felis silvestris) è stato eletto animale dell'anno 2020 da Pro Natura. Il felino, scampato all'estinzione nonostante decenni di caccia intensiva, si sta di nuovo diffondendo ma la specie non è fuori pericolo, indica l'associazione svizzera. In Svizzera, il gatto selvatico è diffuso nei boschi e nelle praterie della catena del Giura. Si stimano circa 900 esemplari. A sud delle Alpi è invece assente. Come indica il nome latino Felis silvestris, vive nei boschi al riparo da occhi indiscreti. Si ciba di topi e altri piccoli animali. Non è docile né facilmente avvicinabile. Era quasi scomparso dal nostro Paese poiché intensamente cacciato nel XVIII e XIX secolo per la sua pelliccia. Non ve n'era più traccia nell'Altipiano e fino a una decina di anni fa si sapeva poco della specie. Ricerche recenti hanno dimostrato che il gatto selvatico se la cava bene anche fuori dal bosco, riferisce Pro Natura, purché trovi un numero sufficiente di nascondigli e vie di transito sicure. Ci sono dunque buone possibilità che si diffonda fino alle Prealpi, ma affinché questo avvenga è necessario che vi siano habitat adatti e una gestione responsabile dei gatti domestici: attualmente, infatti, l'incrocio (ibridazione) costituisce la principale minaccia per il gatto selvatico.