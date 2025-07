I prezzi di alberghi e pacchetti vacanze salgono e continueranno a farlo

Cattive notizie per chi è appassionato di viaggi... Keystone-SDA

Secondo un'analisi di Comparis, i costi di pacchetti vacanze e servizi alberghieri sono in forte crescita e continueranno ad aumentare, spinti da domanda elevata, carenza di personale e rincari energetici, mentre i voli, pur calati a giugno, risultano molto più cari rispetto a cinque anni fa.

3 minuti

Keystone-ATS

I prezzi dei pacchetti vacanze e dei servizi alberghieri stanno aumentando in modo significativo e continueranno a diventare più costosi: è quanto emerge da un’analisi di Comparis.

In giugno le tariffe degli alberghi hanno segnato +3,0% rispetto al mese precedente, il segmento paralbeghiero +4,3% e i pacchetti vacanze +4,4%, informa il servizio di confronti internet in un comunicato diffuso martedì. Il confronto sull’arco di cinque anni mostra che i costi per i pacchetti vacanze sono saliti del 30% e quelli per gli hotel del 21%.

“Non si tratta di un effetto di recupero a breve termine dovuto al coronavirus”, puntualizza l’esperto di Comparis Michael Kuhn, citato nella nota. “L’aumento della domanda, con una corrispondente disponibilità a pagare, l’elevato costo del personale, la carenza di manodopera e la crescita dei prezzi dell’energia hanno portato a un significativo incremento dei prezzi”. In generale mancano piloti, membri dell’equipaggio, personale di terra e di servizio, addetti alle pulizie, cuochi, autisti e guide turistiche.

Altri sviluppi

Altri sviluppi Come la Svizzera ti fa andare in vacanza in Toscana con lo sconto Questo contenuto è stato pubblicato al La Cassa svizzera di viaggio, già presente in Italia con il resort Golfo del Sole a Follonica, ha annunciato l’acquisizione del resort Ortano Mare sull’Isola d’Elba. Di più Come la Svizzera ti fa andare in vacanza in Toscana con lo sconto

Interessante è anche il fatto che in giugno i prezzi dei voli sono diminuiti di quasi il 3% rispetto a maggio, a causa della forte concorrenza sulle rotte più popolari e tra le compagnie low cost. Nel confronto quinquennale i biglietti sono però diventati del 65% più cari. “Anche se i prezzi dei voli diminuiscono, i pacchetti vacanze possono diventare più costosi, poiché includono vitto, alloggio, trasferimenti e altro ancora”, spiega Kuhn. “Inoltre i prezzi dei voli vengono stabiliti in modo dinamico e quindi a breve termine; i pacchetti vacanze, invece, vengono spesso calcolati e prenotati con mesi di anticipo”.

“La tendenza al rialzo per il settore alberghiero e per i pacchetti vacanze dovrebbe continuare anche il prossimo anno”, prosegue lo specialista. “La crescente domanda, insieme all’aumento dei costi del personale e dell’energia, porterà probabilmente a una progressione degli oneri di pernottamento. L’incremento viene comunque frenato dalla pressione della concorrenza e dagli ospiti attenti ai prezzi: la pressione sui margini degli hotel dovrebbe rimanere”.