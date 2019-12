Nella fase finale della competizione in agosto, Stücki ha annichilito il rivale Joel Wicki, il favorito, in soli 45 secondi e diventando, a 34 anni, il più vecchio "re della lotta" di sempre.

Lotta svizzera e atletica leggera agli onori agli Swiss Sports Awards 16 dicembre 2019 - 13:14 Christian Stücki, campione di lotta svizzera, e Mujinga Kambundji, vincitrice della medaglia di bronzo ai campionati del mondo di atletica, sono stati decretati sportivi svizzeri dell'anno agli Swiss Sport Awards. È la prima volta che ad essere incoronato sportivo dell'anno agli Swiss sports Awards è un atleta di una disciplina esclusivamente elvetica. Si tratta di Christian Stücki, campione alla Festa federale di lotta svizzera e giochi alpestri. Il camionista bernese ha superato il tennista Roger Federer, già vincitore lo scorso anno. Nella fase finale della competizione in agosto, Stücki ha annichilito il rivale Joel Wicki, il favorito, in soli 45 secondi e diventando, a 34 anni, il più vecchio "re della lotta" di sempre. Viene dal canton Berna anche la vincitrice della categoria femminile. Il riconoscimento è stato assegnato a Mujinga Kambundji, vincitrice del bronzo per i 200 metri piani ai mondiali di atletica di Doha. Ha ricevuto il 40% dei voti, superando la sciatrice Wendi Holdener (17,4%) e la tennista Belinda Bencic (14,9%). Era dal 1999, quando vinse Anita Weyermann, che la disciplina dell'atletica leggera non vedeva premiata una sua atleta. I vincitori degli Swiss Sports Awards vengono selezionati tra sei candidati. Ad ottenere il riconoscimento è l'atleta preferito dagli stessi sportivi d'élite, dai giornalisti sportivi e dai telespettatori, i quali possono votare telefonicamente in diretta durante la cerimonia.