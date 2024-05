Parlamentari svizzeri attaccati da hacker cinesi

Questo contenuto è stato pubblicato al Iniziata la visita della consigliera federale in Italia e Vaticano. Giorgia Meloni interverrà al vertice sull'Ucraina in Svizzera.

Altri sviluppi

Clima, imbrattare monumenti rischia di costare molto caro

Questo contenuto è stato pubblicato al L'inasprimento delle sanzioni per gli autori di atti vandalici, anche a titolo dimostrativo, per cause ambientaliste è stato approvato in commissione.

Di più Clima, imbrattare monumenti rischia di costare molto caro