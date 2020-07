Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Nel mondo sono 13'927'384 i casi confermati di contagio. I morti sono poco più di 590'400. Keystone / Chamila Karunarathne

Il virus continua ad essere particolarmente contagioso in tutto il mondo. Nuovo record fatto segnalare dagli Stati Uniti nelle ultime 24 ore mentre l'India ha superato il milione di casi segnalati. In Cina lockdown per oltre 3,5 milioni di persone nella provincia di Xinjiang.

Intanto il virus continua a diffondersi anche in Ticino dove nelle ultime 24 ore sono segnalati tre nuovi casi. Nel Vecchio continente la situazione resta più tranquilla ma si temono una seconda ondata e i positivi di ritorno dalle ferie, come in Germania, dove fanno discutere le immagini di bar di Maiorca affollati di tedeschi senza mascherina. L'Ue ha ritirato Serbia e Montenegro dalla lista dei paesi i cui viaggiatori sono benvenuti nell'Unione.

Intanto sono 583 i nuovi casi registrati in 24 ore in Germania, stando al quotidiano aggiornamento diffuso dall’Istituto Robert Koch. Il totale è di 200’843 da inizio pandemia, mentre quello dei morti è di 9’082 (+4 decessi da giovedì).

In Italia sono per contro 230 i nuovi contagiati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono invece 20. I casi totali salgono a 243.736, i morti arrivano oltre la soglia dei 35 mila (35.017 per la precisione).

Nuovo record statunitense

Sono oltre 68’000 - un nuovo primato giornaliero - i nuovi contagi registrati negli Stati Uniti. Il paese, secondo i dati della Johns Hopkins University, ne conta ormai oltre tre milioni e mezzo mentre i morti sono 138’201 dall’inizio della crisi.

Dei 974 nuovi decessi, 156 sono avvenuti in Florida, Stato che ha vissuto il suo giorno più nero dall'inizio della pandemia e che è il più toccato dalle infezioni davanti a California e Texas. I numeri sono in crescita in più della metà degli Stati e il coronavirus rimane al centro anche di controversie politiche e giudiziarie, come in Georgia, dove il governatore repubblicano Brian Kemp ha deciso di denunciare la sindaca democratica di Atlanta per abuso di potere.

Keisha Lance Bottoms aveva deciso di imporre la mascherina e di far chiudere i negozi non essenziali sul territorio cittadino. Una querela “a nome degli imprenditori e dei loro salariati che lottano per sopravvivere”, ha dichiarato Kemp. “Oltre 3’000 abitanti dello Stato sono già morti e 106’000, fra cui me e la mia famiglia, sono stati testati positivi”, ha replicato la Bottoms.

Il servizio sugli Stati Uniti del telegiornale:

India,superato il milione di contagiati

L’India ha superato venerdì, il milione di casi segnalati di coronavirus, secondo i dati delle autorità locali. Terza nazione al mondo per numero di contagi dopo gli Stati Uniti e il Brasile (ma solo ottava per quanto riguarda il bilancio delle vittime), l'India conta 25’602 morti per 1’003’832 casi confermati dall'inizio della pandemia, secondo i dati ufficiali pubblicati stamani dal Ministero della salute indiano. Quasi 35’000 casi e 700 decessi aggiuntivi risalgono alle ultime 24 ore, secondo il rapporto ufficiale.

Lockdown per gli Uiguri in Cina

La Cina ha un nuovo focolaio di Covid-19 a Urumqi, capoluogo dello Xinjiang con 3,5 milioni di abitanti (dove vive la minoranza musulmana degli Uiguri). La città è ora sotto restrizioni di contenimento. La commissione sanitaria locale aveva accertato ieri un contagio domestico, il primo dopo 149 giorni, ai quali se ne sono aggiunti venerdì altri 5, ha riferito l'agenzia Xinhua.

Altri 8 asintomatici sono stati trovati, per 11 totali. Le persone sotto osservazione sono 135. I voli su Urumqi sono stati drasticamente tagliati e nella città sono stati fermati l'unica linea della metro e i servizi di autobus.

Il servizio del telegiornale sulla situazione in Cina:



tvsvizzera.it/fra con RSI