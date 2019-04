A Neuchâtel, il Partito socialista propone di riservare la metà dei seggi nel legislativo cantonale alle donne. In altre parole, 50 deputati sarebbero uomini e 50 donne. Il progetto, che durerebbe per un periodo di prova di tre legislature, sarà votato dal Gran Consiglio in maggio. Nel caso in cui venisse accettato, toccherà poi alla popolazione del cantone dire la sua.

Analizzando l'evoluzione su più anni ci si può però facilmente rendere conto che la strada verso la parità è ancora lunga. Dopo un lento ma costante aumento fino alla metà degli anni '90, la proporzione di donne nei legislativi cantonali ha iniziato a stagnare attorno al 25%. Solo in questo ultimo quadriennio si è assistito a un ulteriore passo in avanti.

L'ultima conferma è arrivata dalle elezioni ticinesi di domenica: in Gran Consiglio (parlamento) sono state elette 31 donne, nove in più rispetto alla precedente legislatura e il numero più alto di sempre.

