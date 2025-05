La cannabis legale riduce il consumo problematico

Altri sviluppi Swisscom non prevede ulteriori aumenti di prezzo in Svizzera Questo contenuto è stato pubblicato al Swisscom non prevede di aumentare i prezzi in Svizzera: lo ha detto il presidente della direzione Christoph Aeschlimann, commentando in un colloquio con l'agenzia Awp i risultati trimestrali pubblicati oggi dall'azienda telecom. Di più Swisscom non prevede ulteriori aumenti di prezzo in Svizzera

Altri sviluppi Inasprimento della Lex Koller? UBS ci crede poco Questo contenuto è stato pubblicato al La Svizzera interverrà sulla cosiddetta Lex Koller, rendendo più severe le condizioni alle quali le persone all'estero possono acquistare immobili nella Confederazione? UBS ci crede poco. Di più Inasprimento della Lex Koller? UBS ci crede poco

Altri sviluppi “Le riserve di elettricità sono ancora necessarie” in Svizzera Questo contenuto è stato pubblicato al Anche se per il prossimo inverno la situazione è fondamentalmente buona sul fronte dell'approvvigionamento elettrico, permangono ancora incertezze legate soprattutto alla disponibilità di gas in Europa. Di più “Le riserve di elettricità sono ancora necessarie” in Svizzera

Altri sviluppi Bilancio positivo da parte della polizia dei trasporti sull’uso delle bodycam Questo contenuto è stato pubblicato al Le bodycam, in dotazione alla Polizia dei trasporti dallo scorso settembre, si sono dimostrate efficaci, in particolare nel disinnescare situazioni conflittuali e nell'acquisizione di prove. Lo indicano oggi le FFS in una nota. Di più Bilancio positivo da parte della polizia dei trasporti sull’uso delle bodycam

Altri sviluppi Swisscom registra un fatturato da record grazie all’acquisizione di Vodafone Italia Questo contenuto è stato pubblicato al Fatturato trimestrale record per Swisscom, sulla scia dell'acquisizione di Vodafone Italia: nei primi tre mesi il gruppo ha totalizzato ricavi per 3,8 miliardi franchi, in progressione del 39% su base annua. Di più Swisscom registra un fatturato da record grazie all’acquisizione di Vodafone Italia

Altri sviluppi Secondo Berna i respingimenti sistematici alla frontiera tedesca sono contrari alla legge Questo contenuto è stato pubblicato al La Svizzera ritiene che i respingimenti sistematici al confine, previsti dalla Germania, siano contrari al diritto vigente. La Confederazione si rammarica che Berlino abbia preso queste misure senza prima passare per una consultazione. Di più Secondo Berna i respingimenti sistematici alla frontiera tedesca sono contrari alla legge

Altri sviluppi Inflazione presto negativa in Svizzera? Ecco le conseguenze Questo contenuto è stato pubblicato al Nel mese di aprile l'inflazione - cioè la crescita dei prezzi al consumo su base annua - si è attestata allo 0,0% in Svizzera (è notizia di questa settimana, lunedì) e non è escluso che nei prossimi mesi il dato possa passare in territorio negativo. Di più Inflazione presto negativa in Svizzera? Ecco le conseguenze

Altri sviluppi Ancora divergenze sull’imposizione individuale, ma “sì” all’ iniziativa Questo contenuto è stato pubblicato al Rimangono ancora divergenze dopo il secondo passaggio al Consiglio nazionale del progetto volto a introdurre l'imposizione individuale dei coniugi in Svizzera. La Camera ha però fatto un passo avanti raccomandando (98 voti a 96) il "sì" all'iniziativa delle Donne PLR. Di più Ancora divergenze sull’imposizione individuale, ma “sì” all’ iniziativa

Altri sviluppi Diritto di voto ai 16enni nei Grigioni? Al via la consultazione Questo contenuto è stato pubblicato al Il Governo grigionese ha aperto la consultazione per introdurre il diritto di voto a 16 anni. Ciò richiede la revisione della Costituzione cantonale e la Legge sui diritti politici. La richiesta era stata presentata in una mozione in Gran Consiglio. Di più Diritto di voto ai 16enni nei Grigioni? Al via la consultazione