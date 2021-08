La bicicletta sempre più di moda in Svizzera

Continua il momento favorevole per la vendita di biciclette, tradizionali ed elettriche. © Keystone / Gaetan Bally

La bicicletta continua a beneficiare di un’ampia diffusione in Svizzera, malgrado la meteo non sempre favorevole.

Questo contenuto è stato pubblicato il 07 agosto 2021 - 21:04

tvsvizzera.it/fra

Nei primi sei mesi le importazioni di e-bike sono salite - rispetto al già molto dinamico primo semestre del 2020 - del 16,5% (a 111'000). Per le due ruote tradizionali (cioè a trazione puramente umana) la progressione è stata dell'8,9% (a 201'000 unità).

A pubblicare questa settimana i dati è stata VelosuisseLink esterno, l'associazione svizzera dei fornitori di biciclette, che ha messo anche in luce una crescita dell'export: +15,6% (a 37'000) per le bici elettriche e +29,6% (a 35'000) per quelle convenzionali.

"Periodi così lunghi di maltempo come quelli vissuti in maggio e giugno hanno sempre portato in passato a forti cali delle vendite e del fatturato nell'industria delle due ruote: non così nella prima metà del 2021", osserva Velosuisse. Il calo della domanda dovuto alla meteo è stato utilizzato dai commercianti per smaltire gli arretrati di ordini e per eseguire le riparazioni.

