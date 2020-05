In Svizzera questi mezzi non possono circolare sui marciapiedi e nelle zone pedonali, un divieto spesso però non rispettato.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

L'invasione dei monopattini elettrici 30 maggio 2020 - 21:28 Presenti già in diverse città europee, con la bella stagione e il coronavirus che scoraggia molti a prendere i mezzi pubblici i monopattini elettrici potrebbero conoscere un boom quest'anno. Il servizio della Radiotelevisione svizzera. Il monopattino elettrico è un mezzo di trasporto sempre più gettonato. A Zurigo, ad esempio, è stato allestito un servizio di noleggio simile a quello già esistente per le biciclette. Grazie a una app si sblocca il monopattino e una volta a destinazione lo si blocca nuovamente, affinché possa essere usato da un altro utente. Anche in altre città i monopattini elettrici si stanno diffondendo. Ma aumentano anche gli incidenti e le autorità invitano alla prudenza. In Svizzera questi mezzi non possono circolare sui marciapiedi e nelle zone pedonali, un divieto spesso però non rispettato. L'Ufficio prevenzione infortuni ritiene auspicabile l'introduzione di più controlli e magari anche l'ulteriore riduzione del limite di velocità per questi mezzi, attualmente di 20 chilometri orari.