Il "Signor Rezzonico" ripassa in bici dal Ticino per... Leonardo da Vinci 26 aprile 2019 - 20:15 Giovanni Storti, del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, sta tentando di compiere un'impresa. Partito da Milano in bicicletta punta a raggiungere Amboise, luogo in cui morì Leonardo da Vinci, per commemorare il genio del Rinascimento a 500 anni dalla scomparsa. Nelle ultime ore ha attraversato il cantone Ticino. Un viaggio su due ruote da Milano ad Amboise. Un percorso lungo circa 1'400 chilometri. A cimentarsi in questa impresa è Giovanni Storti, del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo. L'attore e i suoi compagni di viaggio intendono commemorare in questo modo il genio di Leonardo da Vinci, morto nel comune francese 500 anni fa. Giovedì e venerdì il gruppo è di passaggio in Ticino e vedendo Giovanni Storti pedalare per le strade del cantone, la mente non può che andare al suo personaggio "svizzero", il Signor Rezzonico. Le condizioni meteorologiche per la tappa ticinese non sono state delle migliori, ma il comico ha saputo trovare la forza di proseguire, anche senza l'aiuto del poliziotto Hüber. L'augurio per il resto dell'impresa è sicuramente quello di non "rimanere offeso".