Ogni anno sono oltre 3'000 gli scalatori (un centinaio nei giorni di punta) che si cimentano sulle pareti della montagna al confine tra Italia e Svizzera, dove non sono rari gli ingorghi. Ogni stagione sono circa 80 le missioni di salvataggio effettuate in elicottero.

Per chiarire le esatte cause e la dinamica dell'incidente mortale la Procura vallesana ha disposto l'apertura di un'inchiesta.

A causa del distacco di pietrame, verosimilmente favorito dalle elevate temperature di questi giorni, i soccorritori e Air Zermatt non sono riusciti in un primo momento a raggiungere i corpi delle vittime. Il loro recupero è potuto avvenire solo nel corso della serata.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Cervino fatale per due alpinisti italiani 25 luglio 2019 - 12:21 Un incidente di montagna è costato mercoledì la vita a due alpinisti italiani che si trovavano sul versante meridionale del Cervino. Secondo quanto ha comunicato la polizia vallesana intorno alle 9 di mattina una guida alpina e un cliente erano in cordata nel settore denominato Keuzsatz a un'altitudine di circa 4'300 metri quando una roccia si è staccata dalla parete e ha travolto i due scalatori che sono caduti nel vuoto. A causa del distacco di pietrame, verosimilmente favorito dalle elevate temperature di questi giorni, i soccorritori e Air Zermatt non sono riusciti in un primo momento a raggiungere i corpi delle vittime. Il loro recupero è potuto avvenire solo nel corso della serata. Per chiarire le esatte cause e la dinamica dell'incidente mortale la Procura vallesana ha disposto l'apertura di un'inchiesta. Dalla conquista del Cervino, avvenuta nel 1865, sono oltre cinquecento gli alpinisti periti nel tentativo di raggiungere la celebre vetta che si trova a 4'478 metri di altitudine e che è una meta agognata dagli alpinisti di tutto il mondo. Ogni anno sono oltre 3'000 gli scalatori (un centinaio nei giorni di punta) che si cimentano sulle pareti della montagna al confine tra Italia e Svizzera, dove non sono rari gli ingorghi. Ogni stagione sono circa 80 le missioni di salvataggio effettuate in elicottero.