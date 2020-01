Da Capodanno in territorio ticinese i negozi hanno la possibilità di allungare gli orari d’apertura, restando operativi mezz’ora in più.

In Svizzera, 19 nuovi tratti entrano a far parte della rete delle strade nazionali. Per percorrere buona parte di essi serve ora il contrassegno.

Un 2020 "buono come il pane" solo se lo sarà "per tutti"

È stata pubblicata martedì, come ogni fine dicembre dal 1993, l'immagine ufficiale del Consiglio federale per il nuovo anno. Eccola.

Martedì è giunto il momento dei festeggiamenti per Capodanno, che non potevano non tenere conto della cosiddetta onda verde che ha investito il Paese negli ultimi mesi.

Intanto, lunedì, la Borsa di Zurigo ha fatto sapere di apprestarsi a chiudere un 2019 formidabile. È una buona notizia anche per i lavoratori e gli anziani: in Svizzera, circa un terzo dei contributi pensionistici viene investito.

CO2, via allo scambio di quote Svizzera-UE

In pillole La settimana in Svizzera

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

La settimana in Svizzera 05 gennaio 2020 - 12:00 Mentre la Borsa chiude un anno stellare, la presidente della Confederazione si rivolge agli svizzeri da una panetteria. Intanto cresce la rete di strade a pagamento, si allunga l'orario di apertura dei negozi in Ticino, e Zurigo e Basilea adattano i festeggiamenti alla protezione dell'ambiente. Riepilogo delle notizie della prima settimana del 2020. Tra le aziende maggiormente responsabili delle emissioni di gas serra, quelle più virtuose godono di un incentivo: possono vendere le "quote" di emissioni inutilizzate alle imprese meno efficienti. Un sistema di scambio limitato, se circoscritto a 50 ditte svizzere. Ma dal 1° gennaio le cose sono cambiate: Svizzera e Unione Europea hanno unificato i loro SSQE. Intanto, lunedì, la Borsa di Zurigo ha fatto sapere di apprestarsi a chiudere un 2019 formidabile. È una buona notizia anche per i lavoratori e gli anziani: in Svizzera, circa un terzo dei contributi pensionistici viene investito. Martedì è giunto il momento dei festeggiamenti per Capodanno, che non potevano non tenere conto della cosiddetta onda verde che ha investito il Paese negli ultimi mesi. Fanno ormai parte delle tradizioni del 1 ° gennaio la foto ufficiale del Consiglio federale -che per il 2020 celebra la collegialità- e l'allocuzione del/della presidente di turno della Confederazione, che quest'anno si è rivolta agli svizzeri dalla panetteria del suo quartiere. Informazioni pratiche: con l'inizio del 2020, una ventina di tratti stradali sono entrati a far parte della rete di rilevanza nazionale, gestita dalla Confederazione. Buona parte di essi sono ora a pagamento. Altra novità, l'orario di apertura dei negozi nel canton Ticino (quindi al confine con l'Italia): può essere esteso di mezz'ora nei giorni feriali e di oltre un'ora il sabato. Ma per ora solo i negozi più grandi ne hanno approfittato.