Nel bene e nel male, la città di Basilea è stata la protagonista della settimana svizzera. (© Keystone / Christian Beutler)

La settimana è stata caratterizzata dall'omicidio di un bimbo di 7 anni senza un motivo apparente. Il tutto a Basilea per mano di una 75enne reo confessa. Ma si è anche discusso di razzismo, durante la giornata internazionale, di economia in fermento, soprattutto in Ticino e anche di identità elettronica. Non da ultimo è stata inaugurata la fiera dell'orologeria e dei gioielli di Basilea, una fiera che cerca una propria identità.

Non sembrano esserci spiegazioni per il dramma avvenuto a Basilea, dove un bambino di sette anni è stato accoltellato a morte da una 75enne, mentre tornava a casa dalla scuola all’ora di pranzo.



cronaca nera Bimbo accoltellato a morte all’uscita della scuola a Basilea C’è sgomento a Basilea per l’uccisione in strada di un bambino di sette anni che era appena uscito da scuola. Questo contenuto è stato pubblicato il 21 marzo 2019 18.56





Uno studio non esita a definire impressionante la crescita in Ticino specie se confrontata con quella degli altri Paesi europei. Il dinamismo non è da ricondurre a un incremento della produttività quanto piuttosto a un aumento del numero di persone occupate.



Studio CCTI-BAK In Ticino un'economia dinamica e in crescita costante Definita "impressionante" la crescita dell'economia dal 2007. È da ricondurre, più che a un incremento di produttività, a un aumento dell'occupazione. Questo contenuto è stato pubblicato il 21 marzo 2019 14.30





Scopo dell'operazione è creare le premesse per potersi far riconoscere in rete, mantenendo il pieno controllo dei propri dati. L'identità digitale potrà servire, per esempio, per acquistare delle merci o dei servizi, oppure per richiedere dei documenti ufficiali.



Parlamento Un passo verso l'introduzione dell'identità digitale in Svizzera La Camera bassa del Parlamento elvetico ha approvato la Legge federale sui servizi d'identificazione elettronica. Questo contenuto è stato pubblicato il 20 marzo 2019 20.55





La Commissione federale contro il razzismo ha ricordato come questo fenomeno non sia un concetto astratto, ma una realtà che si manifesta in tutti gli ambiti della vita quotidiana e che va combattuta a ogni livello e con il contributo di tutti.



Giornata internazionale Contro il razzismo è una lotta quotidiana Il maggior numero di casi di discriminazione, in Svizzera, si registra nel mondo del lavoro (50%). Seguono i luoghi pubblici e la scuola. Questo contenuto è stato pubblicato il 21 marzo 2019 13.30





Le fiere non attirano più. Neppure gli espositori: a Baselworld quest'anno saranno presenti in totale circa 500 espositori, contro i 700 del 2018. L'anno prima la manifestazione aveva accolto un migliaio di espositori.



Orologeria Apre Baselworld senza il gruppo Swatch Nonostante le defezioni, la fiera ha molto da offrire ai visitatori. Pilastri importanti come Rolex, Patek Philippe, Chopard per ora rimangono ... Questo contenuto è stato pubblicato il 22 marzo 2019 8.08





















