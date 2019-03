Non sono ancora chiari i motivi e la dinamica dell’aggressione. La polizia è alla ricerca di testimoni e l'inchiesta al momento, ha spiegato l'ispettore Peter Gill, non ha potuto chiarire se vi fossero legami tra i due. Gli insegnanti e i compagni della vittima sono sono sotto choc e vengono seguiti da psicologi.

Sono immediatamente scattate le ricerche della presunta autrice dell’accoltellamento che era stata vista allontanarsi rapidamente dal luogo dell’aggressione da parte della polizia. Non molto tempo dopo una settantacinquenne si è presentata in procura e si è costituita, attribuendosi la responsabilità dell’omicidio.

A rinvenire il corpicino per terra è stata la sua insegnante che ha immediatamente chiamato i soccorsi. Il personale dell’ambulanza ha tentato di rianimare il piccolo e lo ha trasportato all’Ospedale pediatrico universitario dove è stato sottoposto a operazione chirurgica per ridurne le ferite. Ma nonostante l’intervento dei sanitari il bambino è deceduto poco dopo.

C’è sgomento a Basilea per l’uccisione in strada di un bambino di sette anni che era appena uscito da scuola.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Bimbo accoltellato a morte all’uscita della scuola a Basilea 21 marzo 2019 - 18:56 C’è sgomento a Basilea per l’uccisione in strada di un bambino di sette anni che era appena uscito da scuola. Intorno alle 12.45 il bimbo stava rincasando ed è stato aggredito con un coltello mentre si trovava sul marciapiede in St. Galler-Ring a circa 200-300 metri dall’edificio scolastico di Gotthelf. A rinvenire il corpicino per terra è stata la sua insegnante che ha immediatamente chiamato i soccorsi. Il personale dell’ambulanza ha tentato di rianimare il piccolo e lo ha trasportato all’Ospedale pediatrico universitario dove è stato sottoposto a operazione chirurgica per ridurne le ferite. Ma nonostante l’intervento dei sanitari il bambino è deceduto poco dopo. Sono immediatamente scattate le ricerche della presunta autrice dell’accoltellamento che era stata vista allontanarsi rapidamente dal luogo dell’aggressione da parte della polizia. Non molto tempo dopo una settantacinquenne si è presentata in procura e si è costituita, attribuendosi la responsabilità dell’omicidio. Non sono ancora chiari i motivi e la dinamica dell’aggressione. La polizia è alla ricerca di testimoni e l'inchiesta al momento, ha spiegato l'ispettore Peter Gill, non ha potuto chiarire se vi fossero legami tra i due. Gli insegnanti e i compagni della vittima sono sono sotto choc e vengono seguiti da psicologi.