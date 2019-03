La crescente incertezza traspare anche dalle esportazioni di orologi svizzeri nel 2018: dopo un forte avvio, la loro crescita ha subito un notevole rallentamento verso la fine dell'anno. L'export di orologi per l'intero anno è comunque aumentato del 6%, superando i 21 miliardi di franchi, e anche all'inizio del 2019 gli affari risultano in espansione.

Il contesto di mercato per l'industria orologiera rimane teso: pesano in particolare la controversia commerciale ancora irrisolta tra Stati Uniti e Cina, le turbolenze attorno alla Brexit e le preoccupazioni congiunturali. Tutto ciò che offusca il morale dei consumatori si riflette negativamente sul settore.

Anche per Baselworld sono previste innovazioni. Ai gioiellieri sarà data maggiore attenzione, ci sarà più spazio per i giornalisti e saranno effettuati investimenti anche nel settore della ristorazione. Inoltre, la fiera sta avviando partnership con gli hotel per abbassare i prezzi eccessivamente elevati dei pernottamenti.

Per gli espositori più piccoli, la fiera rimane importante per potersi presentare ai concessionari e al pubblico, ha indicato all'agenzia di stampa finanziaria AWP Olivier Bovet, responsabile marketing presso la manifattura orologiera Mauron Musy di St. Aubin. Anche se la partecipazione alla fiera costa 30 mila franchi, il marchio a Basilea realizza tra il 50% e l'80% del suo fatturato annuo.

Nonostante le defezioni, la fiera ha ancora molto da offrire ai visitatori. Pilastri importanti come Rolex, Patek Philippe, Chopard, Chanel, Breitling, Gucci, Carl. F. Bucherer o i marchi del gruppo francese LVMH (Bulgari, Tag Heuer, Hublot e Zenith) per ora rimangono fedeli al salone, ma chiedono cambiamenti.

In base all'elenco fornito dagli organizzatori, a Baselworld quest'anno saranno presenti in totale circa 500 espositori, contro i 700 del 2018. L'anno prima ancora la manifestazione aveva accolto un migliaio di espositori.

"I nostri marchi non hanno bisogno di Baselworld per presentare i loro prodotti ai rivenditori", ha detto il Ceo Nick Hayek la scorsa settimana in occasione della conferenza stampa annuale di Swatch Group.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Apre Baselworld senza il gruppo Swatch 22 marzo 2019 - 08:08 Si è aperta la 102esima edizione del Salone mondiale dell'orologeria e della gioielleria Baselworld. Swatch Group, che fino allo scorso anno è stato l'espositore più importante con marchi come Omega, Longines, Tissot e Blancpain, diserta la manifestazione. "I nostri marchi non hanno bisogno di Baselworld per presentare i loro prodotti ai rivenditori", ha detto il Ceo Nick Hayek la scorsa settimana in occasione della conferenza stampa annuale di Swatch Group. La partecipazione alla fiera costa molto. Swatch Group, che era rappresentato a Basilea con la maggior parte dei suoi 18 marchi, ha sborsato circa 50 milioni di franchi all'anno, ossia l'8% delle spese di marketing del gruppo. Altre defezioni In base all'elenco fornito dagli organizzatori, a Baselworld quest'anno saranno presenti in totale circa 500 espositori, contro i 700 del 2018. L'anno prima ancora la manifestazione aveva accolto un migliaio di espositori. Ma gli altri ci sono... Nonostante le defezioni, la fiera ha ancora molto da offrire ai visitatori. Pilastri importanti come Rolex, Patek Philippe, Chopard, Chanel, Breitling, Gucci, Carl. F. Bucherer o i marchi del gruppo francese LVMH (Bulgari, Tag Heuer, Hublot e Zenith) per ora rimangono fedeli al salone, ma chiedono cambiamenti. Fiera importante per i più piccoli Per gli espositori più piccoli, la fiera rimane importante per potersi presentare ai concessionari e al pubblico, ha indicato all'agenzia di stampa finanziaria AWP Olivier Bovet, responsabile marketing presso la manifattura orologiera Mauron Musy di St. Aubin. Anche se la partecipazione alla fiera costa 30 mila franchi, il marchio a Basilea realizza tra il 50% e l'80% del suo fatturato annuo. Cambiamenti in vista Anche per Baselworld sono previste innovazioni. Ai gioiellieri sarà data maggiore attenzione, ci sarà più spazio per i giornalisti e saranno effettuati investimenti anche nel settore della ristorazione. Inoltre, la fiera sta avviando partnership con gli hotel per abbassare i prezzi eccessivamente elevati dei pernottamenti. Situazione tesa Il contesto di mercato per l'industria orologiera rimane teso: pesano in particolare la controversia commerciale ancora irrisolta tra Stati Uniti e Cina, le turbolenze attorno alla Brexit e le preoccupazioni congiunturali. Tutto ciò che offusca il morale dei consumatori si riflette negativamente sul settore. La crescente incertezza traspare anche dalle esportazioni di orologi svizzeri nel 2018: dopo un forte avvio, la loro crescita ha subito un notevole rallentamento verso la fine dell'anno. L'export di orologi per l'intero anno è comunque aumentato del 6%, superando i 21 miliardi di franchi, e anche all'inizio del 2019 gli affari risultano in espansione.