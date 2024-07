Impulsi laser per valutare il pericolo di valanghe

Altri sviluppi

Swiss, più passeggeri ma meno utili

Questo contenuto è stato pubblicato al Swiss ha trasportato più passeggeri nel primo semestre, ma beneficiando di un'accresciuta concorrenza i viaggiatori hanno pagato meno: per la compagnia aera questo si è tradotto in una redditività in calo a fronte di un fatturato in aumento.

