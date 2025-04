Il bombarolo di Patek Philippe aveva stretti legami con gli ambienti della sicurezza

Due persone sono rimaste ferite negli attentati. Keystone / Salvatore Di Nolfi

Il reo confesso ricattatore di Patek Philippe a Ginevra aveva legami con la polizia e l'esercito. Appassionato di armi, questo fotografo di guerra sostiene anche di essere vicino ai servizi segreti. Lo ha scoperto la RTS.

I pacchi bomba che hanno ferito due persone e le richieste di riscatto inviate nei mesi scorsi al produttore di orologi Patek Philippe di Ginevra, in particolare, non erano opera di un emarginato. Al contrario, il principale accusato, arrestato il mese scorso, è un uomo estremamente ben introdotto nell’apparato di sicurezza dello Stato, come ha appreso l’Unità investigativa della Radiotelevisione della Svizzera francese RTS.

Fotografo di guerra e istruttore di kung fu, il 61enne svizzero ha costruito una vasta rete nel mondo della sicurezza. Ha avuto a che fare con agenti di polizia. Ha avuto a che fare con i militari. E rivendica un legame con i servizi segreti. Tutte istituzioni che dovrebbero garantire la sicurezza del Paese.

La RTS ha potuto parlare con una quindicina di persone che hanno lavorato con questo personaggio, che lo hanno descritto come una persona con temperamento sanguigno e preoccupato per la propria immagine. Tutti confermano gli strettissimi legami tra lui e questi ambienti. L’uomo che era ricercato da mesi a Ginevra, e che alla fine ha confessato i crimini, era in qualche modo dalla parte degli investigatori.

Appassionato di tiro (non solo sportivo, ma anche tattico), ha molte conoscenze nelle forze di polizia. È inoltre proprietario di numerose armi da fuoco, che sono state poi sequestrate durante le perquisizioni del suo dojo.

Oltre alla polizia, intratteneva stretti legami anche con membri dell’esercito svizzero: collaborava per esempio con la Revue militaire suisse. Per l’organo di stampa in lingua francese della Società svizzera degli ufficiali ha scritto numerosi articoli, corredati da sue fotografie, sulle sue visite in Siria e Ucraina.

Insomma, un personaggio a dir poco… interessante. La sua frequentazione degli ambienti della sicurezza sembra aver avuto un risvolto negativo. Ironia della sorte, scrive la RTS, ha destato i sospetti di coloro che informava. Secondo una fonte ben informata dell’emittente, la Brigata di Sicurezza Interna (BSI) della polizia ginevrina seguiva l’attentatore da circa 15 anni. Riteneva che fosse uno degli individui che potevano rappresentare una minaccia per la sicurezza dello Stato, alla stregua di individui radicalizzati, militanti violenti o teppisti.

La RTS ha cercato di mettere a confronto tutti questi elementi con il principale interessato. Contattata, la sua avvocata Camilla Natali ha rifiutato di commentare. “Il mio cliente si riserva di rilasciare dichiarazioni alle autorità giudiziarie”.

Accusato di tentato omicidio, fabbricazione e manipolazione di esplosivi, il 61enne svizzero afferma di aver agito da solo. Attualmente in custodia cautelare, si presume che sia innocente.

