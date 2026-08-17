I servizi della settimana scelti per te

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Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere L’italianità che ha costruito il Vallese, quando l’emigrazione diventa patrimonio Questo contenuto è stato pubblicato al Dalle vie del Sempione ai grandi cantieri, dai circoli ricreativi alle istituzioni culturali: la presenza italiana ha contribuito a plasmare il Cantone. Il suo riconoscimento come tradizione vivente invita a leggere la migrazione come parte della storia svizzera. Di più L’italianità che ha costruito il Vallese, quando l’emigrazione diventa patrimonio

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Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere L’Italia, un mercato sempre più interessante per il trenino rosso del Bernina Questo contenuto è stato pubblicato al Le Ferrovie Retiche guardano sempre più all’Italia, oggi uno dei loro mercati più strategici: quasi un viaggiatore su quattro arriva dal Bel Paese. Di più L’Italia, un mercato sempre più interessante per il trenino rosso del Bernina

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Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere Il Lago di Lugano salverà il riso italiano? Questo contenuto è stato pubblicato al Laurent Filippini, capo dell’Ufficio dei corsi d’acqua del Canton Ticino, commenta l’accresciuto riversamento di acqua dal Ceresio verso il Lago Maggiore a beneficio dell’irrigazione nella Pianura Padana. Di più Il Lago di Lugano salverà il riso italiano?

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Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere Da principessa del cinema a regina degli animali: i molti regni di Isabella Rossellini Questo contenuto è stato pubblicato al Ha parlato con Swissinfo della sua infanzia da figlia di due icone del cinema, della sua fascinazione per il comportamento animale e dell’ageismo nell’industria della bellezza. Di più Da principessa del cinema a regina degli animali: i molti regni di Isabella Rossellini

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Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere ComitesApp, la Svizzera in tasca Questo contenuto è stato pubblicato al Finanziata dal Ministero degli esteri, contiene una grande quantità di informazioni per chi si appresta a trasferirsi in Svizzera, o già vive nel Paese. Di più ComitesApp, la Svizzera in tasca

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Altri sviluppi Lavoro ed economia “Slow Water”, l’agricoltura svizzera si prepara alla crisi climatica Questo contenuto è stato pubblicato al Siccità e piogge intense mettono sempre più sotto pressione l’agricoltura svizzera. Un contadino nel Canton Lucerna sperimenta misure per trattenere più acqua nel terreno, proteggere il suolo e garantire foraggio al bestiame. Di più “Slow Water”, l’agricoltura svizzera si prepara alla crisi climatica

>> Alcuni dei nostri articoli che hanno suscitato più interesse sui social media:

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Altri sviluppi Qui Svizzera Un bunker per super ricchi nelle Alpi Questo contenuto è stato pubblicato al Nel cuore delle Alpi della Svizzera centrale, nel canton Obvaldo, sta prendendo forma un progetto da film di spionaggio. Di più Un bunker per super ricchi nelle Alpi

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Altri sviluppi Destinazione Svizzera “Uno per tutti, tutti per uno”, il motto (ufficioso) che spiega la Svizzera Questo contenuto è stato pubblicato al Non è ufficiale, ma anche la Svizzera ha un motto. Strettamente legato ai più noti miti di fondazione della Nazione, la frase “Unus pro omnibus, omnes pro uno” è uno degli ingredienti del collante invisibile che tiene insieme il Paese fin dagli albori dello Stato federale. Di più “Uno per tutti, tutti per uno”, il motto (ufficioso) che spiega la Svizzera

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Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere Come la Svizzera gestisce l’acqua con i Paesi vicini Questo contenuto è stato pubblicato al La Confederazione custodisce il 6% delle riserve europee. Chi decide come usare i fiumi e i laghi che attraversano i confini? Le spiegazioni del professor Christian Bréthaut. Di più Come la Svizzera gestisce l’acqua con i Paesi vicini

>> Quali sono i temi d’attualità in Italia che hanno trovato eco sui quotidiani svizzeri? Scopritelo nella nostra rassegna stampa settimanale:

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Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere Ceuta, la crisi che incrina l’asse Roma-Madrid Questo contenuto è stato pubblicato al Il botta e risposta tra la Spagna e l’Italia dopo quanto successo a Ceuta continua a suscitare commenti e analisi sulla stampa svizzera. Di più Ceuta, la crisi che incrina l’asse Roma-Madrid

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