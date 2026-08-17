I servizi della settimana scelti per te

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Léonard Gianadda

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Relazioni italo-svizzere

L’italianità che ha costruito il Vallese, quando l’emigrazione diventa patrimonio

Questo contenuto è stato pubblicato al Dalle vie del Sempione ai grandi cantieri, dai circoli ricreativi alle istituzioni culturali: la presenza italiana ha contribuito a plasmare il Cantone. Il suo riconoscimento come tradizione vivente invita a leggere la migrazione come parte della storia svizzera.

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campo secco

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Relazioni italo-svizzere

Il Lago di Lugano salverà il riso italiano?

Questo contenuto è stato pubblicato al Laurent Filippini, capo dell’Ufficio dei corsi d’acqua del Canton Ticino, commenta l’accresciuto riversamento di acqua dal Ceresio verso il Lago Maggiore a beneficio dell’irrigazione nella Pianura Padana.

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due bandiere

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Relazioni italo-svizzere

ComitesApp, la Svizzera in tasca

Questo contenuto è stato pubblicato al Finanziata dal Ministero degli esteri, contiene una grande quantità di informazioni per chi si appresta a trasferirsi in Svizzera, o già vive nel Paese.

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un uomo in piedi accanto a uno stagno

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Lavoro ed economia

“Slow Water”, l’agricoltura svizzera si prepara alla crisi climatica

Questo contenuto è stato pubblicato al Siccità e piogge intense mettono sempre più sotto pressione l’agricoltura svizzera. Un contadino nel Canton Lucerna sperimenta misure per trattenere più acqua nel terreno, proteggere il suolo e garantire foraggio al bestiame.

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>> Alcuni dei nostri articoli che hanno suscitato più interesse sui social media:

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A Brünig è in costruzione un mega-bunker destinato a custodire i beni dei super-ricchi

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Un bunker per super ricchi nelle Alpi

Questo contenuto è stato pubblicato al Nel cuore delle Alpi della Svizzera centrale, nel canton Obvaldo, sta prendendo forma un progetto da film di spionaggio.

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Volta con vetrate e mosaico

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Destinazione Svizzera

“Uno per tutti, tutti per uno”, il motto (ufficioso) che spiega la Svizzera

Questo contenuto è stato pubblicato al Non è ufficiale, ma anche la Svizzera ha un motto. Strettamente legato ai più noti miti di fondazione della Nazione, la frase “Unus pro omnibus, omnes pro uno” è uno degli ingredienti del collante invisibile che tiene insieme il Paese fin dagli albori dello Stato federale.

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Nave da carico in un fiume che attraversa una città

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Relazioni italo-svizzere

Come la Svizzera gestisce l’acqua con i Paesi vicini

Questo contenuto è stato pubblicato al La Confederazione custodisce il 6% delle riserve europee. Chi decide come usare i fiumi e i laghi che attraversano i confini? Le spiegazioni del professor Christian Bréthaut.

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>> Quali sono i temi d’attualità in Italia che hanno trovato eco sui quotidiani svizzeri? Scopritelo nella nostra rassegna stampa settimanale:

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sanchez e meloni

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Relazioni italo-svizzere

Ceuta, la crisi che incrina l’asse Roma-Madrid

Questo contenuto è stato pubblicato al Il botta e risposta tra la Spagna e l’Italia dopo quanto successo a Ceuta continua a suscitare commenti e analisi sulla stampa svizzera.

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