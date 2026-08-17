I servizi della settimana scelti per te

L’italianità che ha costruito il Vallese, quando l’emigrazione diventa patrimonio
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Dalle vie del Sempione ai grandi cantieri, dai circoli ricreativi alle istituzioni culturali: la presenza italiana ha contribuito a plasmare il Cantone. Il suo riconoscimento come tradizione vivente invita a leggere la migrazione come parte della storia svizzera.
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Laurent Filippini, capo dell’Ufficio dei corsi d’acqua del Canton Ticino, commenta l’accresciuto riversamento di acqua dal Ceresio verso il Lago Maggiore a beneficio dell’irrigazione nella Pianura Padana.
Da principessa del cinema a regina degli animali: i molti regni di Isabella Rossellini
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Ha parlato con Swissinfo della sua infanzia da figlia di due icone del cinema, della sua fascinazione per il comportamento animale e dell’ageismo nell’industria della bellezza.
“Slow Water”, l’agricoltura svizzera si prepara alla crisi climatica
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Siccità e piogge intense mettono sempre più sotto pressione l’agricoltura svizzera. Un contadino nel Canton Lucerna sperimenta misure per trattenere più acqua nel terreno, proteggere il suolo e garantire foraggio al bestiame.
“Uno per tutti, tutti per uno”, il motto (ufficioso) che spiega la Svizzera
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Non è ufficiale, ma anche la Svizzera ha un motto. Strettamente legato ai più noti miti di fondazione della Nazione, la frase “Unus pro omnibus, omnes pro uno” è uno degli ingredienti del collante invisibile che tiene insieme il Paese fin dagli albori dello Stato federale.
Come la Svizzera gestisce l’acqua con i Paesi vicini
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La Confederazione custodisce il 6% delle riserve europee. Chi decide come usare i fiumi e i laghi che attraversano i confini? Le spiegazioni del professor Christian Bréthaut.
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