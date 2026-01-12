I servizi della settimana scelti per te

Altri sviluppi Cultura e dintorni Mattia Bertoldi, “bisogna scrivere di ciò che si conosce” Questo contenuto è stato pubblicato al È stato un american dream il primo passo del luganese Mattia Bertoldi nel mondo della letteratura. Classe 1986, come tanti giovani suoi coetanei è stato sedotto dalle immagini un po’ patinate dell’America televisiva. Di più Mattia Bertoldi, “bisogna scrivere di ciò che si conosce”

Altri sviluppi Destinazione Svizzera La Svizzera alla ricerca di creature leggendarie Questo contenuto è stato pubblicato al Il blog del Museo nazionale svizzero ripercorre la storia degli scienziati elvetici alla ricerca di creature leggendarie. Di più La Svizzera alla ricerca di creature leggendarie

Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere 5G in Italia, l’alleanza strategica tra Swisscom e TIM Questo contenuto è stato pubblicato al Un accordo preliminare destinato a ridisegnare la mappa del 5G in Italia è stato annunciato il 7 gennaio 2026, vedendo come protagoniste le filiali italiane di Swisscom, Fastweb e Vodafone, e il principale gruppo di telecomunicazioni nazionale, TIM. Di più 5G in Italia, l’alleanza strategica tra Swisscom e TIM

Altri sviluppi Svizzera, istruzioni per l’uso Per i grandi ustionati una lunga convalescenza Questo contenuto è stato pubblicato al Il percorso di guarigione sarà lungo e complesso percorso per i gravi ustionati di Crans-Montana, che necessiteranno di cure intensive, innovative tecniche di ricostruzione cutanea e un’impegnativa riabilitazione fisica e psicologica. Di più Per i grandi ustionati una lunga convalescenza

Altri sviluppi Qui Svizzera Parmelin sull’incendio a Crans-Montana: “Dobbiamo imparare dalla tragedia” Questo contenuto è stato pubblicato al Il presidente della Confederazione Guy Parmelin riflette sulla tragedia di Crans-Montana come un’occasione per superare la falsa sensazione di sicurezza del Paese, attendere le indagini della giustizia e rimettere in discussione le norme vigenti. Di più Parmelin sull’incendio a Crans-Montana: “Dobbiamo imparare dalla tragedia”

Altri sviluppi Scelti per voi Materassini esplosivi e gatti pendolari: gli interventi di polizia più bizzarri del 2025 Questo contenuto è stato pubblicato al Anche quest’anno, in Svizzera, non sono mancati interventi della polizia e dei pompieri che vanno dallo straordinario al divertente. Eccone una selezione. Di più Materassini esplosivi e gatti pendolari: gli interventi di polizia più bizzarri del 2025

Altri sviluppi Qui Svizzera La Svizzera invita al rispetto del diritto internazionale Questo contenuto è stato pubblicato al In seguito all’attacco degli Stati Uniti al Venezuela, la Svizzera invita alla distensione, alla moderazione e al rispetto del diritto internazionale. Di più La Svizzera invita al rispetto del diritto internazionale

Altri sviluppi Qui Svizzera Nella “Siberia della Svizzera” toccati i -30 gradi Questo contenuto è stato pubblicato al Martedì alle 6.00 i termometri di La Brévine (canton Neuchâtel) hanno segnato -30,3° centigradi, come riporta il sito di MeteoSvizzera. Per la “Siberia della Svizzera” si tratta della notte più fredda dell’inverno. Di più Nella “Siberia della Svizzera” toccati i -30 gradi

Altri sviluppi Qui Svizzera Crans-Montana: la stampa svizzera s’interroga sulla lassità delle normative e l’insufficienza delle misure di sicurezza Questo contenuto è stato pubblicato al La mancanza di ispezioni antincendio annuali, i lavori di ristrutturazione eseguiti in proprio e i pannelli fonoisolanti infiammabili hanno spinto i media svizzeri a lanciare accuse di negligenza. Di più Crans-Montana: la stampa svizzera s’interroga sulla lassità delle normative e l’insufficienza delle misure di sicurezza

Altri sviluppi Qui Italia L’Italia mette in discussione il mito della perfezione svizzera Questo contenuto è stato pubblicato al Dalla tragedia di Crans-Montana alle preoccupazioni per i Giochi olimpici di Milano-Cortina. Uno sguardo su un’Italia che trasforma i suoi antichi monasteri in resort di lusso e che, nel tennis, celebra un ritrovato e vincente spirito di squadra. Di più L’Italia mette in discussione il mito della perfezione svizzera

