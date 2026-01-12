I servizi della settimana scelti per te

Mattia Bertoldi, “bisogna scrivere di ciò che si conosce”
È stato un american dream il primo passo del luganese Mattia Bertoldi nel mondo della letteratura. Classe 1986, come tanti giovani suoi coetanei è stato sedotto dalle immagini un po’ patinate dell’America televisiva.
5G in Italia, l’alleanza strategica tra Swisscom e TIM
Un accordo preliminare destinato a ridisegnare la mappa del 5G in Italia è stato annunciato il 7 gennaio 2026, vedendo come protagoniste le filiali italiane di Swisscom, Fastweb e Vodafone, e il principale gruppo di telecomunicazioni nazionale, TIM.
Il percorso di guarigione sarà lungo e complesso percorso per i gravi ustionati di Crans-Montana, che necessiteranno di cure intensive, innovative tecniche di ricostruzione cutanea e un’impegnativa riabilitazione fisica e psicologica.
Parmelin sull’incendio a Crans-Montana: “Dobbiamo imparare dalla tragedia”
Il presidente della Confederazione Guy Parmelin riflette sulla tragedia di Crans-Montana come un’occasione per superare la falsa sensazione di sicurezza del Paese, attendere le indagini della giustizia e rimettere in discussione le norme vigenti.
Nella “Siberia della Svizzera” toccati i -30 gradi
Martedì alle 6.00 i termometri di La Brévine (canton Neuchâtel) hanno segnato -30,3° centigradi, come riporta il sito di MeteoSvizzera. Per la “Siberia della Svizzera” si tratta della notte più fredda dell’inverno.
Crans-Montana: la stampa svizzera s’interroga sulla lassità delle normative e l’insufficienza delle misure di sicurezza
La mancanza di ispezioni antincendio annuali, i lavori di ristrutturazione eseguiti in proprio e i pannelli fonoisolanti infiammabili hanno spinto i media svizzeri a lanciare accuse di negligenza.
L’Italia mette in discussione il mito della perfezione svizzera
Dalla tragedia di Crans-Montana alle preoccupazioni per i Giochi olimpici di Milano-Cortina. Uno sguardo su un’Italia che trasforma i suoi antichi monasteri in resort di lusso e che, nel tennis, celebra un ritrovato e vincente spirito di squadra.
