I servizi della settimana scelti per te

Redazione Swissinfo
Mattia Bertoldi

Cultura e dintorni

Mattia Bertoldi, “bisogna scrivere di ciò che si conosce”

Questo contenuto è stato pubblicato al È stato un american dream il primo passo del luganese Mattia Bertoldi nel mondo della letteratura. Classe 1986, come tanti giovani suoi coetanei è stato sedotto dalle immagini un po’ patinate dell’America televisiva.

immagine bigfoot

Destinazione Svizzera

La Svizzera alla ricerca di creature leggendarie 

Questo contenuto è stato pubblicato al Il blog del Museo nazionale svizzero ripercorre la storia degli scienziati elvetici alla ricerca di creature leggendarie.

Un'antenna per il 5G.

Relazioni italo-svizzere

5G in Italia, l’alleanza strategica tra Swisscom e TIM

Questo contenuto è stato pubblicato al Un accordo preliminare destinato a ridisegnare la mappa del 5G in Italia è stato annunciato il 7 gennaio 2026, vedendo come protagoniste le filiali italiane di Swisscom, Fastweb e Vodafone, e il principale gruppo di telecomunicazioni nazionale, TIM.

entrata urgenze pediatriche dello chuv

Svizzera, istruzioni per l’uso

Per i grandi ustionati una lunga convalescenza

Questo contenuto è stato pubblicato al Il percorso di guarigione sarà lungo e complesso percorso per i gravi ustionati di Crans-Montana, che necessiteranno di cure intensive, innovative tecniche di ricostruzione cutanea e un’impegnativa riabilitazione fisica e psicologica.

GUY PARMELIN parla con un microfono in mano

Qui Svizzera

Parmelin sull’incendio a Crans-Montana: “Dobbiamo imparare dalla tragedia”

Questo contenuto è stato pubblicato al Il presidente della Confederazione Guy Parmelin riflette sulla tragedia di Crans-Montana come un’occasione per superare la falsa sensazione di sicurezza del Paese, attendere le indagini della giustizia e rimettere in discussione le norme vigenti.

>> Alcuni dei nostri articoli che hanno suscitato più interesse sui social media:

il capo della comunicazione del DFAE, Nicolas Bideau,

Qui Svizzera

La Svizzera invita al rispetto del diritto internazionale

Questo contenuto è stato pubblicato al In seguito all’attacco degli Stati Uniti al Venezuela, la Svizzera invita alla distensione, alla moderazione e al rispetto del diritto internazionale.

cartello di entrata nel paese la brevine

Qui Svizzera

Nella “Siberia della Svizzera” toccati i -30 gradi

Questo contenuto è stato pubblicato al Martedì alle 6.00 i termometri di La Brévine (canton Neuchâtel) hanno segnato -30,3° centigradi, come riporta il sito di MeteoSvizzera. Per la “Siberia della Svizzera” si tratta della notte più fredda dell’inverno.

Persone in lutto si riuniscono intorno a fiori e candele per commemorare le vittime dell'incendio del bar e lounge Le Constellation, a Crans-Montana, il 4 gennaio 2026.

Qui Svizzera

Crans-Montana: la stampa svizzera s’interroga sulla lassità delle normative e l’insufficienza delle misure di sicurezza

Questo contenuto è stato pubblicato al La mancanza di ispezioni antincendio annuali, i lavori di ristrutturazione eseguiti in proprio e i pannelli fonoisolanti infiammabili hanno spinto i media svizzeri a lanciare accuse di negligenza.

>> Quali sono i temi d’attualità in Italia che hanno trovato eco sui quotidiani svizzeri? Scopritelo nella nostra rassegna stampa settimanale:

Il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani a Crans-Montana.

Qui Italia

L’Italia mette in discussione il mito della perfezione svizzera

Questo contenuto è stato pubblicato al Dalla tragedia di Crans-Montana alle preoccupazioni per i Giochi olimpici di Milano-Cortina. Uno sguardo su un’Italia che trasforma i suoi antichi monasteri in resort di lusso e che, nel tennis, celebra un ritrovato e vincente spirito di squadra.

