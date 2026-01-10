La Svizzera alla ricerca di creature leggendarie

Il Bigfoot e la scimmia di de Loys sono ancora oggi figure centrali della criptozoologia. Illustration de Marco Heer / blog du Musée national suisse

Che cosa hanno in comune un orfano di Lucerna e un geologo della Svizzera occidentale? Il fascino per le creature misteriose. René Dahinden e François de Loys si sono entrambi distinti nel campo della criptozoologia.

Christoph Kummer, blog del Museo nazionale svizzero

SWI swissinfo.ch pubblica regolarmente articoli dal Blog del Museo nazionale svizzeroCollegamento esterno dedicati a temi storici. Gli articoli originali sono generalmente in tedesco, talvolta in francese o in inglese.

Lo yeti sull’Himalaya, il mostro di Loch Ness in Scozia, il Bigfoot in Nord America… Le creature leggendarie ci affascinano da tempo. Sfidando lo sguardo scettico della scienza, appassionate e appassionati di tutto il mondo, noti come criptozoologi, si sono dedicati alla ricerca di specie non riconosciute ufficialmente.

Tra questi ricercatori di animali favolosi ci sono scienziati svizzeri, famosi per aver scoperto alcune delle “prove” che hanno plasmato l’immagine di questa parascienza. Uno dei più famosi è René Dahinden, un lucernese che, a metà del XX secolo, partì per esplorare le foreste canadesi alla ricerca del leggendario Bigfoot. Acquisì i diritti del documentario Bigfoot (noto anche come film di Patterson e Gimlin), considerato ancora oggi la principale prova dell’esistenza del famoso ominide nordamericano.

Un geologo della Svizzera occidentale ha dato un altro contributo decisivo alla criptozoologia. François de Loys fotografò una scimmia dall’aspetto insolito in Venezuela nel 1920. Oggi questa foto continua a essere addotta come prova dell’esistenza di grandi scimmie sconosciute in Sud America. Il film di Patterson e Gimlin e la fotografia di François de Loys sono stati trasmessi o riprodotti in innumerevoli libri, programmi televisivi e siti web. I due uomini sono diventati figure eminenti della criptozoologia. Eppure, è difficile immaginare un percorso professionale più diverso.

Dalla Svizzera al Canada passando per la Svezia

René Dahinden nacque nel 1930 a Lucerna ed è cresciuto in circostanze difficili. Venuto alla luce fuori dal matrimonio, fu affidato a un orfanotrofio prima di essere adottato un anno dopo da una coppia di anziani. Ma quando la madre adottiva morì e il padre adottivo si risposò, René fu mandato in collegio, dove imparò, come avrebbe detto in seguito, che “nessuno lo voleva”. Questa esperienza sarà alla base del suo carattere indipendente. All’età di 13 anni si ricongiunse con la madre biologica e visse con lei per alcuni mesi, ma il ricongiungimento si concluse con un fallimento. René fu messo in una fattoria, dove dovette lavorare duramente. A 15 anni se ne andò a vivere da solo.

Il giovane viaggiò per l’Europa e fece i lavori più disparati. Nel 1952, in Svezia, incontrò la futura moglie, Wanja Twan. Pochi mesi dopo, René decise di emigrare in Canada, dove iniziò a lavorare in una fattoria vicino a Calgary. Lì scoprì la leggenda dello yeti e sentì parlare di creature simili nella Columbia Britannica. Queste storie lo incuriosirono e, per tutta la vita, si appassionò al Bigfoot, o Sasquatch, il nome dato allo yeti canadese.

All’inizio degli anni Cinquanta, Dahinden si trasferì a Calgary. Internet Archive

Nel 1955, Dahinden si trasferì a Williams Lake, nella Columbia Britannica, dove lavorò in una segheria e iniziò a dedicare il suo tempo libero alla ricerca e allo studio del Sasquatch. Nel 1956 sposò Wanja, che lo aveva raggiunto in Canada. Ebbero due figli, Erik e Martin. Ma la crescente passione di René per la ricerca del Sasquatch era un peso per la famiglia. La coppia si separò nel 1967, vittima dell’ossessione di René per il Bigfoot. Dahinden divenne una figura chiave nella ricerca e svolse un ruolo centrale in alcuni eventi importanti, come l’analisi del famoso film di Patterson e Gimlin del 1967. Questo breve filmato da 35 mm, registrato nel nord della California, mostra un Bigfoot che attraversa una radura e molti lo considerano ancora la migliore prova dell’esistenza della creatura.

Nel 1971, Dahinden intraprese un tour mondiale per convincere la scienza a sposare la sua causa. Presentò il film di Patterson e Gimlin in Unione Sovietica, tra gli altri luoghi, e fece tutto il possibile per garantire che il documento ricevesse l’attenzione scientifica che Dahinden riteneva che meritasse. Grazie alla sua perseveranza, e senza dubbio anche al suo forte accento svizzero, Dahinden divenne una figura chiave persino al di fuori della criptozoologia. Fu oggetto di numerose interviste televisive e, negli anni Novanta apparve persino nella pubblicità di una birra canadese.



Articolo su René Dahinden nel Walliser Volksfreund, febbraio 1972. e-newspaperarchives

Negli anni precedenti la sua morte, Dahinden acquisì i diritti delle immagini del film di Patterson e Gimlin, che per molto tempo gli fornirono materiale per le cause legali. Rimase un membro attivo della comunità dei cacciatori di Bigfoot fino a tarda età. Ma morì nel 2001 senza averne mai visto uno.

Spedizione in Venezuela

A differenza di René Dahinden, François de Loys entrò nel mondo della criptozoologia piuttosto per caso. Nato nel 1892, proveniva da una famiglia benestante di lingua francese. Nel 1912 iniziò gli studi all’Università di Losanna, dove conseguì il dottorato in geologia nel 1917. Nello stesso anno, de Loys fu incaricato da una compagnia petrolifera olandese di effettuare studi geologici in Venezuela. All’epoca, la regione in cui lavorava era in gran parte inesplorata, con terreni inaccessibili, malattie tropicali e popolazioni indigene ostili.

Nel 1920, durante una spedizione nella remota area del Río Tarra, François de Loys si imbatté in quelli che descrisse come due strani animali. Disse di aver scoperto due grandi scimmie dal pelo rosso sulle rive del Río Tarra. È sorprendente che i due animali camminassero in posizione eretta. Si avvicinarono all’accampamento, chiaramente furiosi, gridando, gesticolando e gettando i loro escrementi sulla testa degli uomini, come riferì in seguito de Loys. I membri della spedizione decisero di sparare alle scimmie, uccidendo la femmina.

De Loys scattò poi una foto dell’animale morto. L’immagine mostra una scimmia morta seduta su una cassa da trasporto, con la testa insolitamente espressiva appoggiata a un bastone per mantenere il corpo eretto. L’immagine dell’Ameranthropoides Loysi ha suscitato molte polemiche.

Immagine tratta da un articolo pubblicato sull’Illustrated London News il 15 giugno 1929 sulla scimmia di de Loys. Internet Archive

Georges Montandon, antropologo franco-svizzero, pubblicò la foto di de Loys nel 1929 in un articolo del Journal de la Société des AméricanistesCollegamento esterno. Per lui, l’immagine costituiva una prova della sua personale teoria dell’evoluzione. MontandonCollegamento esterno aveva affinità con il nazionalsocialismo e le sue teorie razziste ed eugenetiche lo dimostravano chiaramente: egli postulava che le specie umane si fossero sviluppate indipendentemente l’una dall’altra nei diversi continenti. Questo pregiudizio influenzò la sua percezione della foto di de Loys, poiché la scoperta di una scimmia antropomorfa sudamericana confermava le sue teorie. Lo stesso “scopritore” pubblicò un articolo su questa scimmia nell’Illustrated London News nel giugno dello stesso anno.

Ma molti eminenti zoologi, tra cui il primatologo americano Philip Hershkovitz, respinsero risolutamente la scoperta di de Loys. Hershkovitz, che conosceva bene la regione del Río Tarra, non trovò alcuna prova dell’esistenza di questa scimmia e definì la scoperta una truffa. Criticò Loys sostenendo che era uno scienziato poco rispettabile e affermò che quella scoperta poteva essere solo il risultato di una confusione con una specie locale conosciuta oppure di una messinscena volontaria.

Ritratto di François de Loys, 1920. e-periodica

Non furono mai trovate altre prove dell’esistenza dell’Ameranthropoides Loysi. Al contrario: nel 1962, un certo dottor Enrique Tejera si imbatté in un articolo sulla scimmia di de Loys nella rivista The Universal e decise di scrivere al suo autore. La sua lettera, successivamente pubblicata, raccontava una storia completamente diversa sulla foto.

Tejera disse di aver lavorato con de Loys in Venezuela per una compagnia petrolifera. La scimmia era in realtà una scimmia ragno locale che era stata data a de Loys. La coda dell’animale era stata amputata in seguito a una ferita. Poco dopo la scimmia morì e de Loys colse l’occasione per scattare questa foto. Quale delle due storie è vera? Probabilmente non lo sapremo mai. Dopo l’avventura venezuelana, de Loys continuò a lavorare come geologo e intraprese la carriera nell’industria petrolifera, in particolare con la Turkish Petroleum Company. Lavorò a lungo nel Vicino Oriente, dove morì per una malattia nel 1935.

Gli svizzeri René Dahinden e François de Loys lasciarono la loro impronta sulla criptozoologia. Ma la figura più influente fu senza dubbio Bernard Heuvelmans (1916-2001). Considerato il padre di questa pseudoscienza, nel 1999 lasciò in eredità tutti i suoi documenti e le sue collezioni al NaturéumCollegamento esterno di Losanna, dove sono ora archiviati.

L’autore Christoph Kummer è uno storico e giornalista freelance. Si interessa di persone ed eventi poco noti al grande pubblico.

L’articolo originale sul blog del Museo nazionale svizzeroCollegamento esterno

Tradotto con il supporto dell’IA / sibr

