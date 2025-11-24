I servizi della settimana scelti per te

La televisione svizzera per l’Italia
Relazioni italo-svizzere

Quando la Svizzera armò le Brigate Rosse

Questo contenuto è stato pubblicato al Cinquant’anni fa, a Ponte Brolla in Ticino, furono rubate granate e pistole da un deposito militare: un episodio che anticipò la violenza degli anni di piombo e rivelò, solo anni dopo, gravi falle istituzionali.

Relazioni italo-svizzere

Frontalieri italiani in Svizzera: un esposto all’OIL contro le discriminazioni

Questo contenuto è stato pubblicato al L’Unione frontalieri italiani in Svizzera ha presentato un esposto formale all’Organizzazione internazionale del lavoro per tutelare i diritti dei lavoratori frontalieri italiani attivi in Svizzera.

Relazioni italo-svizzere

L’italiano, una lingua che unisce. È nata la Comunità dell’italofonia

Questo contenuto è stato pubblicato al Si è tenuta martedì a Roma la Prima conferenza internazionale sull’italofonia, un evento che segna l’inizio di un percorso strategico per la valorizzazione e la promozione della lingua e della cultura italiana a livello globale.

Svizzera, istruzioni per l’uso

Come l’iniziativa sulla neutralità vuole cambiare la politica svizzera

Questo contenuto è stato pubblicato al L’iniziativa sulla neutralità vuole iscrivere nella Costituzione un’interpretazione rigorosa della neutralità svizzera. Quali conseguenze avrebbe una simile modifica sulla politica estera e di sicurezza della Svizzera?

Destinazione Svizzera

Lauterbrunnen, la valle dove si vola (e si muore)

Questo contenuto è stato pubblicato al Lauterbrunnen, nel cuore dell’Oberland Bernese, è conosciuto nel mondo per i suoi paesaggi mozzafiato. E anche per essere la “valle della morte” del base jumping.

Qui Svizzera

Cinque allievi poliziotti sospesi per razzismo e sessismo

Questo contenuto è stato pubblicato al Cinque allievi poliziotti della Svizzera orientale sono stati sospesi con effetto immediato per aver diffuso contenuti razzisti e sessisti presso il Centro di formazione di polizia di Amriswil (TG). La decisione fa seguito all’intervento di un servizio di segnalazione.

Relazioni italo-svizzere

“Il grande fallimento di Giorgia Meloni è il crollo delle nascite”

Questo contenuto è stato pubblicato al Le misure per rilanciare la natalità in Italia non hanno finora dato nessun esito. La stampa della Svizzera tedesca e francese s’interessa questa settimana anche all’educazione sessuale nelle scuole italiane, a una multinazionale dell’agroalimentare e alla polemica sulla carbonara.

