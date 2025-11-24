I servizi della settimana scelti per te

Questo contenuto è stato pubblicato al
Cinquant’anni fa, a Ponte Brolla in Ticino, furono rubate granate e pistole da un deposito militare: un episodio che anticipò la violenza degli anni di piombo e rivelò, solo anni dopo, gravi falle istituzionali.
Frontalieri italiani in Svizzera: un esposto all’OIL contro le discriminazioni
L’Unione frontalieri italiani in Svizzera ha presentato un esposto formale all’Organizzazione internazionale del lavoro per tutelare i diritti dei lavoratori frontalieri italiani attivi in Svizzera.
L’italiano, una lingua che unisce. È nata la Comunità dell’italofonia
Si è tenuta martedì a Roma la Prima conferenza internazionale sull’italofonia, un evento che segna l’inizio di un percorso strategico per la valorizzazione e la promozione della lingua e della cultura italiana a livello globale.
Come l’iniziativa sulla neutralità vuole cambiare la politica svizzera
L’iniziativa sulla neutralità vuole iscrivere nella Costituzione un’interpretazione rigorosa della neutralità svizzera. Quali conseguenze avrebbe una simile modifica sulla politica estera e di sicurezza della Svizzera?
Lauterbrunnen, nel cuore dell’Oberland Bernese, è conosciuto nel mondo per i suoi paesaggi mozzafiato. E anche per essere la “valle della morte” del base jumping.
Cinque allievi poliziotti sospesi per razzismo e sessismo
Cinque allievi poliziotti della Svizzera orientale sono stati sospesi con effetto immediato per aver diffuso contenuti razzisti e sessisti presso il Centro di formazione di polizia di Amriswil (TG). La decisione fa seguito all’intervento di un servizio di segnalazione.
Relazioni italo-svizzere
“Il grande fallimento di Giorgia Meloni è il crollo delle nascite”
Le misure per rilanciare la natalità in Italia non hanno finora dato nessun esito. La stampa della Svizzera tedesca e francese s’interessa questa settimana anche all’educazione sessuale nelle scuole italiane, a una multinazionale dell’agroalimentare e alla polemica sulla carbonara.
