I servizi della settimana scelti per te

1 minuto

Altri sviluppi

Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere Alberto Geisser, il banchiere-filantropo che portò la cultura per le strade di Torino Questo contenuto è stato pubblicato al Dalla Svizzera al cuore del Piemonte, l’eredità di un uomo poliedrico che fu un pioniere nel campo della riforma sociale e dell’istruzione. Di più Alberto Geisser, il banchiere-filantropo che portò la cultura per le strade di Torino

Altri sviluppi

Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere Quando la Svizzera armò le Brigate Rosse Questo contenuto è stato pubblicato al Cinquant’anni fa, a Ponte Brolla in Ticino, furono rubate granate e pistole da un deposito militare: un episodio che anticipò la violenza degli anni di piombo e rivelò, solo anni dopo, gravi falle istituzionali. Di più Quando la Svizzera armò le Brigate Rosse

Altri sviluppi

Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere Frontalieri italiani in Svizzera: un esposto all’OIL contro le discriminazioni Questo contenuto è stato pubblicato al L’Unione frontalieri italiani in Svizzera ha presentato un esposto formale all’Organizzazione internazionale del lavoro per tutelare i diritti dei lavoratori frontalieri italiani attivi in Svizzera. Di più Frontalieri italiani in Svizzera: un esposto all’OIL contro le discriminazioni

Altri sviluppi

Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere L’italiano, una lingua che unisce. È nata la Comunità dell’italofonia Questo contenuto è stato pubblicato al Si è tenuta martedì a Roma la Prima conferenza internazionale sull’italofonia, un evento che segna l’inizio di un percorso strategico per la valorizzazione e la promozione della lingua e della cultura italiana a livello globale. Di più L’italiano, una lingua che unisce. È nata la Comunità dell’italofonia

Altri sviluppi

Altri sviluppi Svizzera, istruzioni per l’uso Come l’iniziativa sulla neutralità vuole cambiare la politica svizzera Questo contenuto è stato pubblicato al L’iniziativa sulla neutralità vuole iscrivere nella Costituzione un’interpretazione rigorosa della neutralità svizzera. Quali conseguenze avrebbe una simile modifica sulla politica estera e di sicurezza della Svizzera? Di più Come l’iniziativa sulla neutralità vuole cambiare la politica svizzera

Altri sviluppi

Altri sviluppi Lavoro ed economia Svizzera e il paradosso del lavoro: motivati ma esausti e stressati Questo contenuto è stato pubblicato al Il Barometro 2025 di Travail.Suisse rivela un paradosso: i lavoratori svizzeri sono più motivati e soddisfatti, ma anche più stressati ed emotivamente esausti. Di più Svizzera e il paradosso del lavoro: motivati ma esausti e stressati

>> Alcuni dei nostri articoli che hanno suscitato più interesse sui social media:

Altri sviluppi

Altri sviluppi Svizzera, istruzioni per l’uso Bocciatura in vista per il servizio civico e la tassa sulle successioni Questo contenuto è stato pubblicato al Il prossimo 30 novembre dalle urne dovrebbero uscire due “no”, stando al secondo sondaggio della SSR. Di più Bocciatura in vista per il servizio civico e la tassa sulle successioni

Altri sviluppi

Altri sviluppi Destinazione Svizzera Lauterbrunnen, la valle dove si vola (e si muore) Questo contenuto è stato pubblicato al Lauterbrunnen, nel cuore dell’Oberland Bernese, è conosciuto nel mondo per i suoi paesaggi mozzafiato. E anche per essere la “valle della morte” del base jumping. Di più Lauterbrunnen, la valle dove si vola (e si muore)

Altri sviluppi

Altri sviluppi Qui Svizzera Cinque allievi poliziotti sospesi per razzismo e sessismo Questo contenuto è stato pubblicato al Cinque allievi poliziotti della Svizzera orientale sono stati sospesi con effetto immediato per aver diffuso contenuti razzisti e sessisti presso il Centro di formazione di polizia di Amriswil (TG). La decisione fa seguito all’intervento di un servizio di segnalazione. Di più Cinque allievi poliziotti sospesi per razzismo e sessismo

>> Quali sono i temi d’attualità in Italia che hanno trovato eco sui quotidiani svizzeri? Scopritelo nella nostra rassegna stampa settimanale:

Altri sviluppi

Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere “Il grande fallimento di Giorgia Meloni è il crollo delle nascite” Questo contenuto è stato pubblicato al Le misure per rilanciare la natalità in Italia non hanno finora dato nessun esito. La stampa della Svizzera tedesca e francese s’interessa questa settimana anche all’educazione sessuale nelle scuole italiane, a una multinazionale dell’agroalimentare e alla polemica sulla carbonara. Di più “Il grande fallimento di Giorgia Meloni è il crollo delle nascite”

Articoli più popolari I più discussi