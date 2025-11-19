Cinque allievi poliziotti sospesi per razzismo e sessismo

Imamgine illustrativa. Keystone-SDA

Per aver diffuso contenuti razzisti e sessisti, cinque allievi poliziotti della Svizzera orientale sono stati sospesi con effetto immediato dal loro centro di formazione in seguito a una segnalazione.

1 minuto

Keystone-ATS

Cinque allievi poliziotti della Svizzera orientale sono stati sospesi con effetto immediato per aver diffuso contenuti razzisti e sessisti presso il Centro di formazione di polizia di Amriswil (canton Turgovia). La decisione fa seguito all’intervento di un servizio di segnalazione.

Si tratta di due allievi della polizia cantonale dei Grigioni e di uno a testa della polizia cantonale di Turgovia e della polizia cittadina e cantonale di San Gallo.

Il Concordato di polizia della Svizzera orientale applica la “tolleranza zero” nei confronti di razzismo, sessismo, mobbing, discriminazione ed estremismo di ogni tipo, scrive in una nota diffusa mercoledì. Il servizio di segnalazione esterno “ha funzionato bene”, viene inoltre precisato.

