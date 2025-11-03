I servizi della settimana scelti per te

Altri sviluppi

Altri sviluppi Qui Italia Milano, città divisa tra lusso e povertà Questo contenuto è stato pubblicato al Città sinonimo di ricchezza e capitale italiana della finanza e dell’innovazione, il capoluogo lombardo affronta anche una realtà di esclusione e precarietà sempre più diffuse. Di più Milano, città divisa tra lusso e povertà

Altri sviluppi

Altri sviluppi Qui Frontiera Il business ticinese delle cremazioni Questo contenuto è stato pubblicato al Alcuni crematori nel Cantone italofono reclutano clienti nella vicina Italia, attirandoli con prezzi stracciati. La conseguenza: nello stesso forno la cremazione di una salma ticinese può costare quasi il doppio di quella di una salma italiana. Di più Il business ticinese delle cremazioni

Altri sviluppi

Altri sviluppi Lavoro ed economia Bunker antiatomici, la Svizzera pensa anche ai frontalieri Questo contenuto è stato pubblicato al Il Governo ha deciso di aumentare il numero di rifugi affinché, in casi di attacchi, incidenti o catastrofi, l’economia del Paese non venga costretta allo stop. Di più Bunker antiatomici, la Svizzera pensa anche ai frontalieri

Altri sviluppi

Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere Bus senza frontiere, accordo tra Italia e Svizzera per una mobilità condivisa Questo contenuto è stato pubblicato al I passeggeri potranno finalmente salire e scendere liberamente su entrambi i lati della frontiera, rendendo più semplice la mobilità transfrontaliera. Di più Bus senza frontiere, accordo tra Italia e Svizzera per una mobilità condivisa

Altri sviluppi

Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere Il giorno in cui nacque il confine italo-svizzero Questo contenuto è stato pubblicato al Come cinquecento anni fa un gruppo di contadini inventò uno dei confini più antichi d’Europa. Di più Il giorno in cui nacque il confine italo-svizzero

Altri sviluppi

Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere Regio Insubrica, da 30 anni al lavoro su progetti comuni al territorio transfrontaliero Questo contenuto è stato pubblicato al L’assessore lombardo Massimo Sertori ha appena ereditato da Norman Gobbi il comando di questa comunità di lavoro volta a valorizzare il territorio e lo sviluppo economica dell’Insubria. Abbiamo parlato con lui dei progetti comuni, passati e futuri. Di più Regio Insubrica, da 30 anni al lavoro su progetti comuni al territorio transfrontaliero

>> Alcuni dei nostri articoli che hanno suscitato più interesse sui social media:

Altri sviluppi

Altri sviluppi Lavoro ed economia La crisi silenziosa del sistema sociosanitario Questo contenuto è stato pubblicato al La formazione accelera, ma non basta. La trasmissione della RSI Falò ha raccolto le testimonianze di chi, tra burnout e mancanza di riconoscimento, ha abbandonato corsie e reparti. Di più La crisi silenziosa del sistema sociosanitario

Altri sviluppi

Altri sviluppi Lavoro ed economia Quando leggere e contare diventano un problema sociale Questo contenuto è stato pubblicato al In Svizzera, 844’000 persone adulte tra i 16 e i 65 anni hanno difficoltà in lettura, matematica elementare e risoluzione dei problemi. Di più Quando leggere e contare diventano un problema sociale

Altri sviluppi

Altri sviluppi Svizzera, istruzioni per l’uso L’allerta degli esperti sui cacciatori di pedofili Questo contenuto è stato pubblicato al Il fenomeno della caccia ai pedofili si sta diffondendo anche in Svizzera, ma dietro la giustizia fai da te si nascondono spesso fantasie di violenza e una retorica estrema. Di più L’allerta degli esperti sui cacciatori di pedofili

>> Quali sono i temi d’attualità in Italia che hanno trovato eco sui quotidiani svizzeri? Scopritelo nella nostra rassegna stampa settimanale:

Altri sviluppi

Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere La Corte dei Conti italiana boccia il ponte sullo Stretto di Messina Questo contenuto è stato pubblicato al Questa settimana i quotidiani elvetici hanno dato particolare risalto a diverse vicende italiane. Di più La Corte dei Conti italiana boccia il ponte sullo Stretto di Messina

