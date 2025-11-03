I servizi della settimana scelti per te

La televisione svizzera per l’Italia
Corso Como a Miano con vista sul grattacielo di Uni Credit.

Qui Italia

Milano, città divisa tra lusso e povertà

Questo contenuto è stato pubblicato al Città sinonimo di ricchezza e capitale italiana della finanza e dell’innovazione, il capoluogo lombardo affronta anche una realtà di esclusione e precarietà sempre più diffuse.

Bara in fiamme

Qui Frontiera

Il business ticinese delle cremazioni

Questo contenuto è stato pubblicato al Alcuni crematori nel Cantone italofono reclutano clienti nella vicina Italia, attirandoli con prezzi stracciati. La conseguenza: nello stesso forno la cremazione di una salma ticinese può costare quasi il doppio di quella di una salma italiana.

Rifugi per la popolazione civile svizzera.

Lavoro ed economia

Bunker antiatomici, la Svizzera pensa anche ai frontalieri

Questo contenuto è stato pubblicato al Il Governo ha deciso di aumentare il numero di rifugi affinché, in casi di attacchi, incidenti o catastrofi, l’economia del Paese non venga costretta allo stop.

cippo per segnalare il confine

Relazioni italo-svizzere

Il giorno in cui nacque il confine italo-svizzero

Questo contenuto è stato pubblicato al Come cinquecento anni fa un gruppo di contadini inventò uno dei confini più antichi d’Europa.

La zona di competenza della Regio Insubrica indicata su una cartina mostrata in assemblea

Relazioni italo-svizzere

Regio Insubrica, da 30 anni al lavoro su progetti comuni al territorio transfrontaliero

Questo contenuto è stato pubblicato al L’assessore lombardo Massimo Sertori ha appena ereditato da Norman Gobbi il comando di questa comunità di lavoro volta a valorizzare il territorio e lo sviluppo economica dell’Insubria. Abbiamo parlato con lui dei progetti comuni, passati e futuri.

Di più Regio Insubrica, da 30 anni al lavoro su progetti comuni al territorio transfrontaliero

Allieve e allievi infermieri.

Lavoro ed economia

La crisi silenziosa del sistema sociosanitario

Questo contenuto è stato pubblicato al La formazione accelera, ma non basta. La trasmissione della RSI Falò ha raccolto le testimonianze di chi, tra burnout e mancanza di riconoscimento, ha abbandonato corsie e reparti.

Un uomo si concentra davanti a fogli di carta.

Lavoro ed economia

Quando leggere e contare diventano un problema sociale

Questo contenuto è stato pubblicato al In Svizzera, 844’000 persone adulte tra i 16 e i 65 anni hanno difficoltà in lettura, matematica elementare e risoluzione dei problemi.

tre uomini incappucciati con il viso nascosto

Svizzera, istruzioni per l’uso

L’allerta degli esperti sui cacciatori di pedofili

Questo contenuto è stato pubblicato al Il fenomeno della caccia ai pedofili si sta diffondendo anche in Svizzera, ma dietro la giustizia fai da te si nascondono spesso fantasie di violenza e una retorica estrema.

