I servizi della settimana scelti per te

Regio Insubrica, da 30 anni al lavoro su progetti comuni al territorio transfrontaliero
L’assessore lombardo Massimo Sertori ha appena ereditato da Norman Gobbi il comando di questa comunità di lavoro volta a valorizzare il territorio e lo sviluppo economica dell’Insubria. Abbiamo parlato con lui dei progetti comuni, passati e futuri.
Milano-Cortina 2026: le Olimpiadi non volute che i Grigioni pagano
Il Governo retico ha approvato mercoledì un piano che prevede una spesa massima di 5,5 milioni di franchi, di cui circa un milione sarà a carico del Cantone stesso.
Minacce, insulti e aggressioni, la pressione sui politici svizzeri aumenta
In Svizzera, quasi tutti i parlamentari hanno vissuto episodi di ostilità legati al loro ruolo politico. Minacce e insulti non sono più eccezioni, ma parte della quotidianità, a tutti i livelli istituzionali
Positivi i primi riscontri sulla distribuzione controllata di cannabis
L’esperimento rafforza l’ipotesi che una distribuzione legale di cannabis riduce il mercato nero, incentiva un consumo più consapevole e offre basi concrete per una regolamentazione nazionale.
L’introduzione dei sistemi di auto-scannerizzazione nei punti vendita della grande distribuzione causa una crescita marcata dei fenomeni di sottrazione indebita di merce.
Tre anni di Governo Meloni, una stabilità inedita ma qualche ombra
Se vi è un argomento “italiano” che domina questa settimana sulla stampa della Svizzera francese e tedesca, sono i tre anni di Governo a guida Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia. I media elvetici sottolineano la stabilità inedita, ma sollevano interrogativi sulla tenuta democratica.
