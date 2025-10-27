I servizi della settimana scelti per te

La televisione svizzera per l’Italia
Relazioni italo-svizzere

La presenza svizzera a Milano e Cortina durante le Olimpiadi

Questo contenuto è stato pubblicato al Le case svizzere durante le Olimpiadi saranno per la prima volta due e sorgeranno nei centri di Milano e di Cortina all’insegna dei fiori e dei colori.

Lavoro ed economia

Quando leggere e contare diventano un problema sociale

Questo contenuto è stato pubblicato al In Svizzera, 844’000 persone adulte tra i 16 e i 65 anni hanno difficoltà in lettura, matematica elementare e risoluzione dei problemi.

Relazioni italo-svizzere

Regio Insubrica, da 30 anni al lavoro su progetti comuni al territorio transfrontaliero

Questo contenuto è stato pubblicato al L’assessore lombardo Massimo Sertori ha appena ereditato da Norman Gobbi il comando di questa comunità di lavoro volta a valorizzare il territorio e lo sviluppo economica dell’Insubria. Abbiamo parlato con lui dei progetti comuni, passati e futuri.

Relazioni italo-svizzere

Milano-Cortina 2026: le Olimpiadi non volute che i Grigioni pagano

Questo contenuto è stato pubblicato al Il Governo retico ha approvato mercoledì un piano che prevede una spesa massima di 5,5 milioni di franchi, di cui circa un milione sarà a carico del Cantone stesso.

Svizzera, istruzioni per l’uso

Minacce, insulti e aggressioni, la pressione sui politici svizzeri aumenta

Questo contenuto è stato pubblicato al In Svizzera, quasi tutti i parlamentari hanno vissuto episodi di ostilità legati al loro ruolo politico. Minacce e insulti non sono più eccezioni, ma parte della quotidianità, a tutti i livelli istituzionali

Svizzera, istruzioni per l’uso

Positivi i primi riscontri sulla distribuzione controllata di cannabis

Questo contenuto è stato pubblicato al L’esperimento rafforza l’ipotesi che una distribuzione legale di cannabis riduce il mercato nero, incentiva un consumo più consapevole e offre basi concrete per una regolamentazione nazionale.

Svizzera, istruzioni per l’uso

Le multe disciplinari, onnipresenti e controverse in Svizzera

Questo contenuto è stato pubblicato al Sono molte le infrazioni che possono essere sanzionate nella Confederazione e in caso di ritardo nel pagamento il conto può rapidamente diventare salato

Relazioni italo-svizzere

Il giorno in cui nacque il confine italo-svizzero

Questo contenuto è stato pubblicato al Come cinquecento anni fa un gruppo di contadini inventò uno dei confini più antichi d’Europa.

Qui Svizzera

Aumentano i furti con le casse automatiche

Questo contenuto è stato pubblicato al L’introduzione dei sistemi di auto-scannerizzazione nei punti vendita della grande distribuzione causa una crescita marcata dei fenomeni di sottrazione indebita di merce.

Relazioni italo-svizzere

Tre anni di Governo Meloni, una stabilità inedita ma qualche ombra 

Questo contenuto è stato pubblicato al Se vi è un argomento “italiano” che domina questa settimana sulla stampa della Svizzera francese e tedesca, sono i tre anni di Governo a guida Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia. I media elvetici sottolineano la stabilità inedita, ma sollevano interrogativi sulla tenuta democratica.  

