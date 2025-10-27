I servizi della settimana scelti per te

1 minuto

Altri sviluppi

Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere La presenza svizzera a Milano e Cortina durante le Olimpiadi Questo contenuto è stato pubblicato al Le case svizzere durante le Olimpiadi saranno per la prima volta due e sorgeranno nei centri di Milano e di Cortina all’insegna dei fiori e dei colori. Di più La presenza svizzera a Milano e Cortina durante le Olimpiadi

Altri sviluppi

Altri sviluppi Lavoro ed economia Quando leggere e contare diventano un problema sociale Questo contenuto è stato pubblicato al In Svizzera, 844’000 persone adulte tra i 16 e i 65 anni hanno difficoltà in lettura, matematica elementare e risoluzione dei problemi. Di più Quando leggere e contare diventano un problema sociale

Altri sviluppi

Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere Regio Insubrica, da 30 anni al lavoro su progetti comuni al territorio transfrontaliero Questo contenuto è stato pubblicato al L’assessore lombardo Massimo Sertori ha appena ereditato da Norman Gobbi il comando di questa comunità di lavoro volta a valorizzare il territorio e lo sviluppo economica dell’Insubria. Abbiamo parlato con lui dei progetti comuni, passati e futuri. Di più Regio Insubrica, da 30 anni al lavoro su progetti comuni al territorio transfrontaliero

Altri sviluppi

Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere Milano-Cortina 2026: le Olimpiadi non volute che i Grigioni pagano Questo contenuto è stato pubblicato al Il Governo retico ha approvato mercoledì un piano che prevede una spesa massima di 5,5 milioni di franchi, di cui circa un milione sarà a carico del Cantone stesso. Di più Milano-Cortina 2026: le Olimpiadi non volute che i Grigioni pagano

Altri sviluppi

Altri sviluppi Svizzera, istruzioni per l’uso Minacce, insulti e aggressioni, la pressione sui politici svizzeri aumenta Questo contenuto è stato pubblicato al In Svizzera, quasi tutti i parlamentari hanno vissuto episodi di ostilità legati al loro ruolo politico. Minacce e insulti non sono più eccezioni, ma parte della quotidianità, a tutti i livelli istituzionali Di più Minacce, insulti e aggressioni, la pressione sui politici svizzeri aumenta

Altri sviluppi

Altri sviluppi Svizzera, istruzioni per l’uso Positivi i primi riscontri sulla distribuzione controllata di cannabis Questo contenuto è stato pubblicato al L’esperimento rafforza l’ipotesi che una distribuzione legale di cannabis riduce il mercato nero, incentiva un consumo più consapevole e offre basi concrete per una regolamentazione nazionale. Di più Positivi i primi riscontri sulla distribuzione controllata di cannabis

>> Alcuni dei nostri articoli che hanno suscitato più interesse sui social media:

Altri sviluppi

Altri sviluppi Svizzera, istruzioni per l’uso Le multe disciplinari, onnipresenti e controverse in Svizzera Questo contenuto è stato pubblicato al Sono molte le infrazioni che possono essere sanzionate nella Confederazione e in caso di ritardo nel pagamento il conto può rapidamente diventare salato Di più Le multe disciplinari, onnipresenti e controverse in Svizzera

Altri sviluppi

Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere Il giorno in cui nacque il confine italo-svizzero Questo contenuto è stato pubblicato al Come cinquecento anni fa un gruppo di contadini inventò uno dei confini più antichi d’Europa. Di più Il giorno in cui nacque il confine italo-svizzero

Altri sviluppi

Altri sviluppi Qui Svizzera Aumentano i furti con le casse automatiche Questo contenuto è stato pubblicato al L’introduzione dei sistemi di auto-scannerizzazione nei punti vendita della grande distribuzione causa una crescita marcata dei fenomeni di sottrazione indebita di merce. Di più Aumentano i furti con le casse automatiche

>> Quali sono i temi d’attualità in Italia che hanno trovato eco sui quotidiani svizzeri? Scopritelo nella nostra rassegna stampa settimanale:

Altri sviluppi

Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere Tre anni di Governo Meloni, una stabilità inedita ma qualche ombra Questo contenuto è stato pubblicato al Se vi è un argomento “italiano” che domina questa settimana sulla stampa della Svizzera francese e tedesca, sono i tre anni di Governo a guida Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia. I media elvetici sottolineano la stabilità inedita, ma sollevano interrogativi sulla tenuta democratica. Di più Tre anni di Governo Meloni, una stabilità inedita ma qualche ombra

Articoli più popolari I più discussi