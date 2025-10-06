I servizi della settimana scelti per te

La televisione svizzera per l’Italia
Redazione Swissinfo
Relazioni italo-svizzere

Funivia Zermatt-Cervinia, andare più veloci per trovare nuovi clienti

Questo contenuto è stato pubblicato al In Italia è stato presentato il progetto da 200 milioni di euro per ridurre di mezz’ora il tragitto dalla località valdostana al confine di Plateau Rosa/Testa Grigia. La società che gestisce gli impianti svizzeri: “Zermatt trarrà vantaggio, più clienti europei”.

Di più Funivia Zermatt-Cervinia, andare più veloci per trovare nuovi clienti
Svizzera, istruzioni per l’uso

I ghiacciai delle Alpi si sciolgono anche sulle vette più alte

Questo contenuto è stato pubblicato al I ghiacciai svizzeri hanno perso un quarto del loro volume in dieci anni. Anche quelli sulle Alpi italiane soffrono a causa del cambiamento climatico.

Di più I ghiacciai delle Alpi si sciolgono anche sulle vette più alte
Relazioni italo-svizzere

Il sogno infranto di una Sardegna svizzera a dieci anni dalla nascita

Questo contenuto è stato pubblicato al Un viaggio tra la genesi, lo sviluppo e l’eredità di una proposta che ha fatto discutere anche l’Europa, mescolando pragmatismo, identità e un pizzico di utopia.

Di più Il sogno infranto di una Sardegna svizzera a dieci anni dalla nascita
Lavoro ed economia

Le finanze pubbliche elvetiche sorridono

Questo contenuto è stato pubblicato al La Svizzera continua a distinguersi nel panorama europeo per la solidità dei suoi conti. I dati più recenti confermano una posizione invidiabile rispetto ai Paesi circostanti.

Di più Le finanze pubbliche elvetiche sorridono

Lavoro ed economia

Apprendistato in Svizzera, il sistema duale che conquista il mondo 

Questo contenuto è stato pubblicato al Per un’azienda vale la pena investire negli apprendisti? È una delle domande poste da una delegazione di ospiti stranieri durante una visita alla scoperta del sistema di formazione svizzero.

Di più Apprendistato in Svizzera, il sistema duale che conquista il mondo 
Destinazione Svizzera

Täsch, enclave portoghese nel cuore della Svizzera da cartolina

Questo contenuto è stato pubblicato al La piccola località di Täsch presenta la più alta percentuale di persone straniere in Svizzera. La comunità portoghese è maggioritaria da diversi anni e la sua cultura permea profondamente il villaggio.

Di più Täsch, enclave portoghese nel cuore della Svizzera da cartolina
Qui Svizzera

Denunciati in Italia tre svizzeri che facevano una corsa con le loro supercar

Questo contenuto è stato pubblicato al Una pericolosa gara di velocità tra due Lamborghini e una Ferrari, i cui conducenti avevano deciso di sfidarsi nel traffico dell’autostrada A4 Torino-Milano per dimostrare le loro abilità alla guida.

Di più Denunciati in Italia tre svizzeri che facevano una corsa con le loro supercar

Relazioni italo-svizzere

“I portuali non lavorano per la guerra”

Questo contenuto è stato pubblicato al La mobilitazione dei portuali italiani, la questione autovelox, la nomina di Beatrice Venezi alla Fenice e la presenza di Snoop Dogg alle Olimpiadi di Milano/Cortina: sono questi i temi che riguardano l’Italia sviluppati questa settimana dai media elvetici.

Di più “I portuali non lavorano per la guerra”

