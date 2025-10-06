I servizi della settimana scelti per te

Funivia Zermatt-Cervinia, andare più veloci per trovare nuovi clienti
Questo contenuto è stato pubblicato al
In Italia è stato presentato il progetto da 200 milioni di euro per ridurre di mezz’ora il tragitto dalla località valdostana al confine di Plateau Rosa/Testa Grigia. La società che gestisce gli impianti svizzeri: “Zermatt trarrà vantaggio, più clienti europei”.
Personale infermieristico: in Ticino aumentano le iscrizioni, un quinto arriva da oltreconfine
Questo contenuto è stato pubblicato al
La SUPSI registra un aumento delle candidature ai corsi di laurea in Cure infermieristiche, anche grazie a incentivi cantonali e a chi viene a studiare dall’Italia.
Questo contenuto è stato pubblicato al
La Svizzera continua a distinguersi nel panorama europeo per la solidità dei suoi conti. I dati più recenti confermano una posizione invidiabile rispetto ai Paesi circostanti.
>> Alcuni dei nostri articoli che hanno suscitato più interesse sui social media:
Altri sviluppi
Altri sviluppi
Lavoro ed economia
Apprendistato in Svizzera, il sistema duale che conquista il mondo
Questo contenuto è stato pubblicato al
Per un’azienda vale la pena investire negli apprendisti? È una delle domande poste da una delegazione di ospiti stranieri durante una visita alla scoperta del sistema di formazione svizzero.
Täsch, enclave portoghese nel cuore della Svizzera da cartolina
Questo contenuto è stato pubblicato al
La piccola località di Täsch presenta la più alta percentuale di persone straniere in Svizzera. La comunità portoghese è maggioritaria da diversi anni e la sua cultura permea profondamente il villaggio.
Denunciati in Italia tre svizzeri che facevano una corsa con le loro supercar
Questo contenuto è stato pubblicato al
Una pericolosa gara di velocità tra due Lamborghini e una Ferrari, i cui conducenti avevano deciso di sfidarsi nel traffico dell’autostrada A4 Torino-Milano per dimostrare le loro abilità alla guida.
>> Quali sono i temi d’attualità in Italia che hanno trovato eco sui quotidiani svizzeri? Scopritelo nella nostra rassegna stampa settimanale:
Altri sviluppi
Altri sviluppi
Relazioni italo-svizzere
“I portuali non lavorano per la guerra”
Questo contenuto è stato pubblicato al
La mobilitazione dei portuali italiani, la questione autovelox, la nomina di Beatrice Venezi alla Fenice e la presenza di Snoop Dogg alle Olimpiadi di Milano/Cortina: sono questi i temi che riguardano l’Italia sviluppati questa settimana dai media elvetici.
Se volete segnalare errori fattuali, inviateci un’e-mail all’indirizzo tvsvizzera@swissinfo.ch.