I servizi della settimana scelti per te

Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere Funivia Zermatt-Cervinia, andare più veloci per trovare nuovi clienti Questo contenuto è stato pubblicato al In Italia è stato presentato il progetto da 200 milioni di euro per ridurre di mezz’ora il tragitto dalla località valdostana al confine di Plateau Rosa/Testa Grigia. La società che gestisce gli impianti svizzeri: “Zermatt trarrà vantaggio, più clienti europei”. Di più Funivia Zermatt-Cervinia, andare più veloci per trovare nuovi clienti

Altri sviluppi Svizzera, istruzioni per l’uso I ghiacciai delle Alpi si sciolgono anche sulle vette più alte Questo contenuto è stato pubblicato al I ghiacciai svizzeri hanno perso un quarto del loro volume in dieci anni. Anche quelli sulle Alpi italiane soffrono a causa del cambiamento climatico. Di più I ghiacciai delle Alpi si sciolgono anche sulle vette più alte

Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere Il sogno infranto di una Sardegna svizzera a dieci anni dalla nascita Questo contenuto è stato pubblicato al Un viaggio tra la genesi, lo sviluppo e l’eredità di una proposta che ha fatto discutere anche l’Europa, mescolando pragmatismo, identità e un pizzico di utopia. Di più Il sogno infranto di una Sardegna svizzera a dieci anni dalla nascita

Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere Personale infermieristico: in Ticino aumentano le iscrizioni, un quinto arriva da oltreconfine Questo contenuto è stato pubblicato al La SUPSI registra un aumento delle candidature ai corsi di laurea in Cure infermieristiche, anche grazie a incentivi cantonali e a chi viene a studiare dall’Italia. Di più Personale infermieristico: in Ticino aumentano le iscrizioni, un quinto arriva da oltreconfine

Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere Laura Gonzenbach, la giovane elvetica salvatrice della cultura popolare siciliana Questo contenuto è stato pubblicato al Nella Messina dell’Ottocento, la svizzera Laura Gonzenbach salvò il patrimonio culturale e folcloristico siciliano e diede voce alle donne delle classi popolari. Di più Laura Gonzenbach, la giovane elvetica salvatrice della cultura popolare siciliana

Altri sviluppi Lavoro ed economia Le finanze pubbliche elvetiche sorridono Questo contenuto è stato pubblicato al La Svizzera continua a distinguersi nel panorama europeo per la solidità dei suoi conti. I dati più recenti confermano una posizione invidiabile rispetto ai Paesi circostanti. Di più Le finanze pubbliche elvetiche sorridono

>> Alcuni dei nostri articoli che hanno suscitato più interesse sui social media:

Altri sviluppi Lavoro ed economia Apprendistato in Svizzera, il sistema duale che conquista il mondo Questo contenuto è stato pubblicato al Per un’azienda vale la pena investire negli apprendisti? È una delle domande poste da una delegazione di ospiti stranieri durante una visita alla scoperta del sistema di formazione svizzero. Di più Apprendistato in Svizzera, il sistema duale che conquista il mondo

Altri sviluppi Destinazione Svizzera Täsch, enclave portoghese nel cuore della Svizzera da cartolina Questo contenuto è stato pubblicato al La piccola località di Täsch presenta la più alta percentuale di persone straniere in Svizzera. La comunità portoghese è maggioritaria da diversi anni e la sua cultura permea profondamente il villaggio. Di più Täsch, enclave portoghese nel cuore della Svizzera da cartolina

Altri sviluppi Qui Svizzera Denunciati in Italia tre svizzeri che facevano una corsa con le loro supercar Questo contenuto è stato pubblicato al Una pericolosa gara di velocità tra due Lamborghini e una Ferrari, i cui conducenti avevano deciso di sfidarsi nel traffico dell’autostrada A4 Torino-Milano per dimostrare le loro abilità alla guida. Di più Denunciati in Italia tre svizzeri che facevano una corsa con le loro supercar

>> Quali sono i temi d’attualità in Italia che hanno trovato eco sui quotidiani svizzeri? Scopritelo nella nostra rassegna stampa settimanale:

Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere “I portuali non lavorano per la guerra” Questo contenuto è stato pubblicato al La mobilitazione dei portuali italiani, la questione autovelox, la nomina di Beatrice Venezi alla Fenice e la presenza di Snoop Dogg alle Olimpiadi di Milano/Cortina: sono questi i temi che riguardano l’Italia sviluppati questa settimana dai media elvetici. Di più “I portuali non lavorano per la guerra”

