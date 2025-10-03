Denunciati in Italia tre svizzeri che facevano una corsa con le loro supercar
Tre cittadini svizzeri sono stati denunciati e hanno perso la patente dopo aver partecipato a una corsa illegale con auto di lusso sull’autostrada A4, interrotta dalla polizia stradale grazie a un’operazione di sicurezza.
Una pericolosa gara di velocità tra due Lamborghini e una Ferrari, i cui conducenti avevano deciso di sfidarsi nel traffico dell’autostrada A4 Torino-Milano per dimostrare le loro abilità alla guida. Protagonisti tre cittadini svizzeri tra i 30 e i 40 anni: per loro è scattata una denuncia e il ritiro della patente.
A interrompere la sfida, dopo un inseguimento, sono state due pattuglie della polizia stradale di Novara, riferisce venerdì l’agenzia ANSA. Il fatto risale allo scorso 9 settembre.
Le pattuglie hanno azionato il dispositivo di sicurezza safety carCollegamento esterno e rallentato il traffico così da poter fermare i conducenti delle tre supercar impegnate nella competizione, con al seguito otto altri bolidi. Le auto sono state poste in sequestro amministrativo ai fini della confisca.
Attualità
In conformità con gli standard di JTI
Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative
Se volete segnalare errori fattuali, inviateci un’e-mail all’indirizzo tvsvizzera@swissinfo.ch.