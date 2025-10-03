Denunciati in Italia tre svizzeri che facevano una corsa con le loro supercar

I veicoli coinvolti sono stati sequestrati. Keystone-SDA

Tre cittadini svizzeri sono stati denunciati e hanno perso la patente dopo aver partecipato a una corsa illegale con auto di lusso sull’autostrada A4, interrotta dalla polizia stradale grazie a un’operazione di sicurezza.

1 minuto

Keystone-ATS

Una pericolosa gara di velocità tra due Lamborghini e una Ferrari, i cui conducenti avevano deciso di sfidarsi nel traffico dell’autostrada A4 Torino-Milano per dimostrare le loro abilità alla guida. Protagonisti tre cittadini svizzeri tra i 30 e i 40 anni: per loro è scattata una denuncia e il ritiro della patente.

A interrompere la sfida, dopo un inseguimento, sono state due pattuglie della polizia stradale di Novara, riferisce venerdì l’agenzia ANSA. Il fatto risale allo scorso 9 settembre.

Le pattuglie hanno azionato il dispositivo di sicurezza safety carCollegamento esterno e rallentato il traffico così da poter fermare i conducenti delle tre supercar impegnate nella competizione, con al seguito otto altri bolidi. Le auto sono state poste in sequestro amministrativo ai fini della confisca.