La televisione svizzera per l’Italia
Attualità
Qui Svizzera

Denunciati in Italia tre svizzeri che facevano una corsa con le loro supercar

muso di una lamborghini gialla
I veicoli coinvolti sono stati sequestrati. Keystone-SDA

Tre cittadini svizzeri sono stati denunciati e hanno perso la patente dopo aver partecipato a una corsa illegale con auto di lusso sull’autostrada A4, interrotta dalla polizia stradale grazie a un’operazione di sicurezza.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto
Keystone-ATS

Una pericolosa gara di velocità tra due Lamborghini e una Ferrari, i cui conducenti avevano deciso di sfidarsi nel traffico dell’autostrada A4 Torino-Milano per dimostrare le loro abilità alla guida. Protagonisti tre cittadini svizzeri tra i 30 e i 40 anni: per loro è scattata una denuncia e il ritiro della patente.

A interrompere la sfida, dopo un inseguimento, sono state due pattuglie della polizia stradale di Novara, riferisce venerdì l’agenzia ANSA. Il fatto risale allo scorso 9 settembre.

Le pattuglie hanno azionato il dispositivo di sicurezza safety carCollegamento esterno e rallentato il traffico così da poter fermare i conducenti delle tre supercar impegnate nella competizione, con al seguito otto altri bolidi. Le auto sono state poste in sequestro amministrativo ai fini della confisca.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

Attualità

In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative

Se volete segnalare errori fattuali, inviateci un’e-mail all’indirizzo tvsvizzera@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR