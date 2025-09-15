I servizi della settimana scelti per te

Vodafone rompe l’isolamento: roaming gratuito in Svizzera
Dal 5 settembre 2025, per i clienti di Vodafone Italia il roaming in Svizzera non comporta più costi aggiuntivi. La Confederazione continua però a restare un’isola nel panorama europeo del “Roam Like at Home”.
Frontalieri, via libera allo scambio dei dati salariali con l’Italia
La Svizzera apre la strada allo scambio automatico di dati salariali con l’estero. Il Consiglio nazionale ha approvato a larga maggioranza una nuova legge federale che regolerà la trasmissione internazionale delle informazioni sui redditi da lavoro, in particolare con Italia e Francia.
I “Vreneli” e la popolazione svizzera, una lunga storia d’amore
Il valore dell’oro tocca livelli record in un mondo segnato da tensioni economiche e politiche. Questo aumenta l’attrattiva del “Vreneli”, la moneta d’oro svizzera già molto apprezzata dalle famiglie elvetiche.
Ticino e Milano sempre più vicini: nuovi treni dal 15 settembre
L’iniziativa mira a potenziare il servizio transfrontaliero con nuove corse mattutine e serali, rispondendo alle esigenze di un’utenza in costante crescita e sempre più diversificata.
Il valore locativo è da tempo oggetto di accese discussioni per la sua complessità e per le opportunità di evasione fiscale. Il Parlamento ha intenzione di abolirlo e il 28 settembre si esprimerà il popolo. Ecco cosa prevede la riforma.
Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?
Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…
