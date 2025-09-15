I servizi della settimana scelti per te

Altri sviluppi Destinazione Svizzera Le Fornaci di Riva San Vitale, da realtà ottocentesca a moderno patrimonio europeo Questo contenuto è stato pubblicato al La storica struttura, fresca di ristrutturazione, è stata inserita tra i 400 luoghi di eccellenza del programma delle Giornate europee del patrimonio. Di più Le Fornaci di Riva San Vitale, da realtà ottocentesca a moderno patrimonio europeo

Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere Vodafone rompe l’isolamento: roaming gratuito in Svizzera Questo contenuto è stato pubblicato al Dal 5 settembre 2025, per i clienti di Vodafone Italia il roaming in Svizzera non comporta più costi aggiuntivi. La Confederazione continua però a restare un’isola nel panorama europeo del “Roam Like at Home”. Di più Vodafone rompe l’isolamento: roaming gratuito in Svizzera

Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere Migrazione, la Svizzera sarà solidale nell’accoglienza ma l’Italia deve rispettare gli accordi Questo contenuto è stato pubblicato al È questa la condizione posta dalla Camera alta prima di approvare il meccanismo di solidarietà dell’Unione Europea per la ripartizione delle persone migranti. Di più Migrazione, la Svizzera sarà solidale nell’accoglienza ma l’Italia deve rispettare gli accordi

Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere Annunciati i prestigiosi premi Balzan per il 2025 Questo contenuto è stato pubblicato al Il riconoscimento dotato di 750’000 franchi verrà consegnato il 14 novembre a Berna a Josiah Ober, Rosalind Krauss, Christophe Salomon e Carl June. Di più Annunciati i prestigiosi premi Balzan per il 2025

Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere Frontalieri, via libera allo scambio dei dati salariali con l’Italia Questo contenuto è stato pubblicato al La Svizzera apre la strada allo scambio automatico di dati salariali con l’estero. Il Consiglio nazionale ha approvato a larga maggioranza una nuova legge federale che regolerà la trasmissione internazionale delle informazioni sui redditi da lavoro, in particolare con Italia e Francia. Di più Frontalieri, via libera allo scambio dei dati salariali con l’Italia

Altri sviluppi Destinazione Svizzera I “Vreneli” e la popolazione svizzera, una lunga storia d’amore Questo contenuto è stato pubblicato al Il valore dell’oro tocca livelli record in un mondo segnato da tensioni economiche e politiche. Questo aumenta l’attrattiva del “Vreneli”, la moneta d’oro svizzera già molto apprezzata dalle famiglie elvetiche. Di più I “Vreneli” e la popolazione svizzera, una lunga storia d’amore

Altri sviluppi Svizzera, istruzioni per l’uso Avarizia, accidia, ira… quali sono i peccati capitali degli svizzeri? Questo contenuto è stato pubblicato al Un sondaggio nazionale della SSR “Svizzera, come stai?” condotto attraverso la lente dei sette peccati capitali. Di più Avarizia, accidia, ira… quali sono i peccati capitali degli svizzeri?

Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere Ticino e Milano sempre più vicini: nuovi treni dal 15 settembre Questo contenuto è stato pubblicato al L’iniziativa mira a potenziare il servizio transfrontaliero con nuove corse mattutine e serali, rispondendo alle esigenze di un’utenza in costante crescita e sempre più diversificata. Di più Ticino e Milano sempre più vicini: nuovi treni dal 15 settembre

Altri sviluppi Svizzera, istruzioni per l’uso La Svizzera abolirà il valore locativo? Questo contenuto è stato pubblicato al Il valore locativo è da tempo oggetto di accese discussioni per la sua complessità e per le opportunità di evasione fiscale. Il Parlamento ha intenzione di abolirlo e il 28 settembre si esprimerà il popolo. Ecco cosa prevede la riforma. Di più La Svizzera abolirà il valore locativo?

Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere Un ragazzo di 15 anni è il primo millennial canonizzato dal Papa Questo contenuto è stato pubblicato al La canonizzazione del primo millennial, il milanese Carlo Acutis, è stata ampiamente commentata dalla stampa svizzera. Di più Un ragazzo di 15 anni è il primo millennial canonizzato dal Papa