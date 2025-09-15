I servizi della settimana scelti per te

La televisione svizzera per l’Italia
Relazioni italo-svizzere

Vodafone rompe l’isolamento: roaming gratuito in Svizzera

Questo contenuto è stato pubblicato al Dal 5 settembre 2025, per i clienti di Vodafone Italia il roaming in Svizzera non comporta più costi aggiuntivi. La Confederazione continua però a restare un’isola nel panorama europeo del “Roam Like at Home”.

Di più Vodafone rompe l'isolamento: roaming gratuito in Svizzera
Fondazione-Balzan

Relazioni italo-svizzere

Annunciati i prestigiosi premi Balzan per il 2025

Questo contenuto è stato pubblicato al Il riconoscimento dotato di 750’000 franchi verrà consegnato il 14 novembre a Berna a Josiah Ober, Rosalind Krauss, Christophe Salomon e Carl June.

Di più Annunciati i prestigiosi premi Balzan per il 2025
Dossier fiscali.

Relazioni italo-svizzere

Frontalieri, via libera allo scambio dei dati salariali con l’Italia

Questo contenuto è stato pubblicato al La Svizzera apre la strada allo scambio automatico di dati salariali con l’estero. Il Consiglio nazionale ha approvato a larga maggioranza una nuova legge federale che regolerà la trasmissione internazionale delle informazioni sui redditi da lavoro, in particolare con Italia e Francia.

Di più Frontalieri, via libera allo scambio dei dati salariali con l'Italia
monete d'oro e gioielli

Destinazione Svizzera

I “Vreneli” e la popolazione svizzera, una lunga storia d’amore

Questo contenuto è stato pubblicato al Il valore dell’oro tocca livelli record in un mondo segnato da tensioni economiche e politiche. Questo aumenta l’attrattiva del “Vreneli”, la moneta d’oro svizzera già molto apprezzata dalle famiglie elvetiche.

Di più I "Vreneli" e la popolazione svizzera, una lunga storia d'amore

>> Alcuni dei nostri articoli che hanno suscitato più interesse sui social media:

Treno TILO

Relazioni italo-svizzere

Ticino e Milano sempre più vicini: nuovi treni dal 15 settembre

Questo contenuto è stato pubblicato al L’iniziativa mira a potenziare il servizio transfrontaliero con nuove corse mattutine e serali, rispondendo alle esigenze di un’utenza in costante crescita e sempre più diversificata.

Di più Ticino e Milano sempre più vicini: nuovi treni dal 15 settembre
case unifamiliari

Svizzera, istruzioni per l’uso

La Svizzera abolirà il valore locativo?

Questo contenuto è stato pubblicato al Il valore locativo è da tempo oggetto di accese discussioni per la sua complessità e per le opportunità di evasione fiscale. Il Parlamento ha intenzione di abolirlo e il 28 settembre si esprimerà il popolo. Ecco cosa prevede la riforma.

Di più La Svizzera abolirà il valore locativo?

>> Quali sono i temi d’attualità in Italia che hanno trovato eco sui quotidiani svizzeri? Scopritelo nella nostra rassegna stampa settimanale:

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

