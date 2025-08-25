I servizi della settimana scelti per te

I frontalieri di Ginevra rivendicano la possibilità per i figli di frequentare le scuole cantonali
Le autorità ginevrine hanno deciso di non permettere più la scolarizzazione di bambini e giovani residenti oltre confine. Altrove, come in Ticino, per frequentare le scuole pubbliche già oggi bisogna essere domiciliati sul su territorio cantonale.
Mangiare fuori dagli schemi: viaggio nei 10 ristoranti più insoliti della Svizzera
Alcune realtà gastronomiche elvetiche hanno trasformato la ristorazione in un’esperienza che va ben oltre il semplice pasto. Tra queste, spicca La Vie di Berna, che, a partire dall’inizio del 2026, sarà il primo ristorante situato in un cimitero.
A Monteviasco torna la funivia dopo sette anni di isolamento ed è subito pienone
A meno di due settimane dall’inizio delle corse, la località varesina a pochi chilometri dalla Svizzera ha registrato 400-500 visite al giorno nel fine settimana seguente a Ferragosto.
Corto Maltese è più vivo che mai, anche a 30 anni dalla morte di Hugo Pratt
Il 20 agosto 1995, il mondo del fumetto perdeva uno dei suoi più grandi nomi, Hugo Pratt. Trent’anni dopo, l’eredità di quest’artista italiano è più attuale che mai.
Il boicottaggio dei prodotti statunitensi è spesso controproducente
Dopo l’annuncio di Donald Trump di imporre alla Svizzera dazi doganali del 39%, si moltiplicano gli appelli al boicottaggio dei prodotti USA. Tuttavia, secondo gli esperti, questo tipo di reazione è spesso inefficace e potrebbe persino penalizzare l’economia elvetica.
Giorgia Meloni e l’arte della mimica
Le espressioni della presidente del Consiglio italiano sono diventate un’arma comunicativa della nuova destra, scrive questa settimana il Tages-Anzeiger. In primo piano sulla stampa elvetica anche la siccità in Sicilia, la scomparsa di Pippo Baudo e l’Arena di Verona e la lirica.
Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?
Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…
