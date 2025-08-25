I servizi della settimana scelti per te

La televisione svizzera per l’Italia
Lavoro ed economia

I frontalieri di Ginevra rivendicano la possibilità per i figli di frequentare le scuole cantonali 

Questo contenuto è stato pubblicato al Le autorità ginevrine hanno deciso di non permettere più la scolarizzazione di bambini e giovani residenti oltre confine. Altrove, come in Ticino, per frequentare le scuole pubbliche già oggi bisogna essere domiciliati sul  su territorio cantonale. 

Destinazione Svizzera

Mangiare fuori dagli schemi: viaggio nei 10 ristoranti più insoliti della Svizzera

Questo contenuto è stato pubblicato al Alcune realtà gastronomiche elvetiche hanno trasformato la ristorazione in un’esperienza che va ben oltre il semplice pasto. Tra queste, spicca La Vie di Berna, che, a partire dall’inizio del 2026, sarà il primo ristorante situato in un cimitero.

Cultura e dintorni

Buon compleanno Rita Pavone!

Questo contenuto è stato pubblicato al L’icona della musica italiana compie 80 anni il 23 agosto. Un traguardo festeggiato nella sua amata Svizzera, dove vive da oltre mezzo secolo.

Qui Svizzera

Il boicottaggio dei prodotti statunitensi è spesso controproducente

Questo contenuto è stato pubblicato al Dopo l’annuncio di Donald Trump di imporre alla Svizzera dazi doganali del 39%, si moltiplicano gli appelli al boicottaggio dei prodotti USA. Tuttavia, secondo gli esperti, questo tipo di reazione è spesso inefficace e potrebbe persino penalizzare l’economia elvetica.

Relazioni italo-svizzere

Giorgia Meloni e l’arte della mimica

Questo contenuto è stato pubblicato al Le espressioni della presidente del Consiglio italiano sono diventate un’arma comunicativa della nuova destra, scrive questa settimana il Tages-Anzeiger. In primo piano sulla stampa elvetica anche la siccità in Sicilia, la scomparsa di Pippo Baudo e l’Arena di Verona e la lirica.

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

