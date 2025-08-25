I servizi della settimana scelti per te

1 minuto

Altri sviluppi

Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere “In un mondo fuori asse l’amicizia tra Italia e Svizzera è ancora più preziosa” Questo contenuto è stato pubblicato al Ignazio Cassis ha incontrato a Berna Antonio Tajani. Al centro del colloquio: relazioni bilaterali e la guerra in Ucraina. Di più “In un mondo fuori asse l’amicizia tra Italia e Svizzera è ancora più preziosa”

Altri sviluppi

Altri sviluppi Lavoro ed economia I frontalieri di Ginevra rivendicano la possibilità per i figli di frequentare le scuole cantonali Questo contenuto è stato pubblicato al Le autorità ginevrine hanno deciso di non permettere più la scolarizzazione di bambini e giovani residenti oltre confine. Altrove, come in Ticino, per frequentare le scuole pubbliche già oggi bisogna essere domiciliati sul su territorio cantonale. Di più I frontalieri di Ginevra rivendicano la possibilità per i figli di frequentare le scuole cantonali

Altri sviluppi

Altri sviluppi Destinazione Svizzera Mangiare fuori dagli schemi: viaggio nei 10 ristoranti più insoliti della Svizzera Questo contenuto è stato pubblicato al Alcune realtà gastronomiche elvetiche hanno trasformato la ristorazione in un’esperienza che va ben oltre il semplice pasto. Tra queste, spicca La Vie di Berna, che, a partire dall’inizio del 2026, sarà il primo ristorante situato in un cimitero. Di più Mangiare fuori dagli schemi: viaggio nei 10 ristoranti più insoliti della Svizzera

Altri sviluppi

Altri sviluppi Cultura e dintorni Buon compleanno Rita Pavone! Questo contenuto è stato pubblicato al L’icona della musica italiana compie 80 anni il 23 agosto. Un traguardo festeggiato nella sua amata Svizzera, dove vive da oltre mezzo secolo. Di più Buon compleanno Rita Pavone!

Altri sviluppi

Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere A Monteviasco torna la funivia dopo sette anni di isolamento ed è subito pienone Questo contenuto è stato pubblicato al A meno di due settimane dall’inizio delle corse, la località varesina a pochi chilometri dalla Svizzera ha registrato 400-500 visite al giorno nel fine settimana seguente a Ferragosto. Di più A Monteviasco torna la funivia dopo sette anni di isolamento ed è subito pienone

Altri sviluppi

Altri sviluppi Destinazione Svizzera L’architettura digitale stabilisce un record mondiale nelle Alpi svizzere Questo contenuto è stato pubblicato al In Svizzera, una torre stampata in 3D nel cuore delle Alpi sorprende con un progetto architettonico innovativo. Di più L’architettura digitale stabilisce un record mondiale nelle Alpi svizzere

>> Alcuni dei nostri articoli che hanno suscitato più interesse sui social media:

Altri sviluppi

Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere Corto Maltese è più vivo che mai, anche a 30 anni dalla morte di Hugo Pratt Questo contenuto è stato pubblicato al Il 20 agosto 1995, il mondo del fumetto perdeva uno dei suoi più grandi nomi, Hugo Pratt. Trent’anni dopo, l’eredità di quest’artista italiano è più attuale che mai. Di più Corto Maltese è più vivo che mai, anche a 30 anni dalla morte di Hugo Pratt

Altri sviluppi

Altri sviluppi Qui Svizzera Il boicottaggio dei prodotti statunitensi è spesso controproducente Questo contenuto è stato pubblicato al Dopo l’annuncio di Donald Trump di imporre alla Svizzera dazi doganali del 39%, si moltiplicano gli appelli al boicottaggio dei prodotti USA. Tuttavia, secondo gli esperti, questo tipo di reazione è spesso inefficace e potrebbe persino penalizzare l’economia elvetica. Di più Il boicottaggio dei prodotti statunitensi è spesso controproducente

Altri sviluppi

Altri sviluppi Qui Svizzera Triplice omicidio a Corcelles, arrestato il padre di famiglia Questo contenuto è stato pubblicato al Una donna di 47 anni e le sue due figlie di 10 e tre anni e mezzo sono state uccise martedì sera a Corcelles, nel canton Neuchâtel. Di più Triplice omicidio a Corcelles, arrestato il padre di famiglia

>> Quali sono i temi d’attualità in Italia che hanno trovato eco sui quotidiani svizzeri? Scopritelo nella nostra rassegna stampa settimanale:

Altri sviluppi

Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere Giorgia Meloni e l’arte della mimica Questo contenuto è stato pubblicato al Le espressioni della presidente del Consiglio italiano sono diventate un’arma comunicativa della nuova destra, scrive questa settimana il Tages-Anzeiger. In primo piano sulla stampa elvetica anche la siccità in Sicilia, la scomparsa di Pippo Baudo e l’Arena di Verona e la lirica. Di più Giorgia Meloni e l’arte della mimica

I più discussi Seguente Precedente Altri sviluppi Dibattito Moderato da: Daniele Mariani Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili? Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per… Partecipa alla discussione Visualizza la discussione Altri sviluppi Dibattito Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi? Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea? Partecipa alla discussione Visualizza la discussione Altri sviluppi Archivi Moderato da: Katy Romy La Svizzera dovrebbe vietare completamente gli esperimenti sugli animali? Sottoposta al voto del popolo il 13 febbraio 2022, la domanda divide. Questa discussione è chiusa ma potete leggere i commenti Visualizza la discussione Altre discussioni