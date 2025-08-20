Triplice omicidio a Corcelles, arrestato il padre di famiglia

Un triplice omicidio avvenuto a Corcelles, nel canton Neuchâtel, ha scosso l’opinione pubblica: una donna e le sue due figlie sono state uccise, mentre l’ex marito è stato arrestato dopo essere rimasto ferito durante l’intervento della polizia.

Una donna di 47 anni e le sue due figlie di 10 e tre anni e mezzo sono state uccise martedì sera a Corcelles, nel canton Neuchâtel.

L’ex marito 52enne, ferito da colpi di arma da fuoco esplosi dagli agenti, è stato arrestato e ricoverato in ospedale, ha comunicato mercoledì la polizia neocastellana in conferenza stampa.

“Il sospetto era separato dalla moglie dal 12 giugno e viveva ormai a Le Locle”, ha dichiarato Simon Baechler, capo della polizia giudiziaria neocastellana. Le vittime erano di nazionalità algerina come anche l’uomo arrestato e in possesso di un permesso C.

“L’ora della morte delle vittime non è ancora nota e sarà determinata dall’autopsia”, ha detto il procuratore Jean-Paul Ros. Denunce reciproche tra i coniugi erano state presentate tra il 2020 e il 2022, in particolare per danneggiamento, “ma nulla dal 2022”, ha spiegato Baechler.

La famiglia non era quindi oggetto di sorveglianza da parte delle forze dell’ordine. “La polizia non aveva informazioni che potessero far pensare a un’imminente tragedia”, ha aggiunto Baechler.