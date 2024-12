I servizi della settimana scelti per te

Altri sviluppi

Altri sviluppi

Altri sviluppi

Altri sviluppi

Svizzera e UE hanno trovato un accordo

Questo contenuto è stato pubblicato al La Svizzera e l’Unione europea hanno raggiunto un accordo sui Bilaterali III. La firma è prevista per la primavera prossima. In seguito, nel 2026, ci sarà il passaggio in Parlamento del messaggio del Consiglio federale. Infine, sarà il popolo elvetico a decidere.

Di più Svizzera e UE hanno trovato un accordo