Karin Keller-Sutter: “La guerra commerciale UE-USA non avrà conseguenze per la Svizzera”

La presidente della Confederazione Karin keller-Sutter. Keystone-SDA

La Svizzera non subirà le conseguenze dell'incombente guerra commerciale tra USA e UE. Lo ha assicurato la ministra delle Finanze elvetica Karin Keller-Sutter durante un incontro del G20 a Città del Capo.

Keystone-ATS

La Svizzera non subirà conseguenze dalla guerra commerciale che si profila tra gli Stati Uniti e l’Unione europea: la ministra delle finanze Karin Keller-Sutter se n’è accertata durante un incontro del G20 in Sudafrica, ha indicato lei stessa a Keystone-ATS.

“Sono molto fiduciosa” sul fatto che le misure di ritorsione che l’UE rischia di adottare nei confronti degli USA di Donald Trump non si ripercuoteranno sulla Svizzera, ha affermato giovedì la presidente della Confederazione all’agenzia a margine della riunione dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali a Città del Capo. “Secondo le mie informazioni non ci saranno conseguenze per la Svizzera”.

Il collega polacco Andrzej Domanski, il cui Paese detiene la presidenza di turno del Consiglio dell’UE, ha assicurato oggi che le eventuali misure decise da Bruxelles non toccheranno la Confederazione. Tuttavia, la consigliera federale ha avvertito che Berna non sarà completamente risparmiata. Le catene di consegna, in particolare, potrebbero essere colpite, ad esempio.

Dopo l’insediamento di Donald Trump a gennaio, la consigliera federale ha intensificato gli incontri con i rappresentanti dell’UE per garantire che la Confederazione non venga coinvolta nel fuoco incrociato. Il Paese vuole a tutti i costi evitare di essere sottoposto alle misure e contromisure che Washington e Bruxelles probabilmente adotteranno nell’incombente guerra commerciale.

“Primo contatto”

I toni cominciano ad alzarsi tra le due potenze. Washington ha messo sotto pressione Bruxelles, minacciandola giovedì per la prima volta con tariffe dirette. Il ministro dell’Economia francese, Eric Lombard, ha già risposto che l’UE “farà lo stesso” se le dichiarazioni del presidente statunitense si concretizzeranno.

Keller-Sutter non ha potuto parlare con il suo omologo statunitense, il segretario al Tesoro Scott Bessent, dall’insediamento del repubblicano. Alla riunione dei ministri delle Finanze del G20 a Città del Capo, in Sudafrica, non era presente alcun rappresentante di alto livello del Governo USA. Tuttavia, Bessent ha partecipato a una riunione del G7 in videoconferenza.

“Questo è il primo contatto”, ha commentato la presidente elvetica. Finora, infatti, il Ministro e i suoi omologhi di altri Paesi non erano riusciti a stabilire un legame con l’amministrazione statunitense.

