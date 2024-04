Grave incidente in elicottero, tre morti e tre feriti in Vallese

Sull'elicottero, oltre al pilota, c'erano una guida alpina e altri quattro passeggeri. KEYSTONE

Dopo aver raggiunto la cima del Petit Combin, a 3'668 metri di altitudine, il velivolo è scivolato lungo il pendio esposto a nord.

2 minuti

tvsvizzera.it/MaMi/Keystone-ATS

Tre persone sono morte e tre sono rimaste ferite in seguito allo schianto di un elicottero contro la parete nord del Petit Combin, in Vallese, avvenuto questa mattina. Lo ha comunicato oggi la polizia cantonale vallesana.

L’elicottero, di tipo B3, è precipitato poco prima delle 9.30 sul luogo di atterraggio in montagna Petit Combin durante un trasporto per la pratica di eliski, indica la nota. Dopo aver raggiunto la cima di questa montagna, a 3’668 metri di altitudine, il velivolo per un motivo che l’inchiesta dovrà stabilire, è scivolato lungo il pendio esposto a nord.

Il tragico bilancio

L’elicottero trasportava sei persone: il pilota, una guida alpina e i suoi quattro clienti. Due dei feriti sono stati trasportati in aereo all’ospedale di Sion. Anche una terza persona è stata soccorsa. Gli altri tre occupanti dell’apparecchio sono stati trovati privi di vita, ha indicato la polizia senza fornire indicazioni sui morti e sui feriti. Sette elicotteri di Air-Glaciers, Air Zermatt e REGA sono giunti sul posto per le operazioni di soccorso.

In un comunicato pubblicato nel tardo pomeriggio Air Glaciers ha precisato che l’elicottero incidentato era uno dei suoi apparecchi. “Siamo profondamente rattristati e indescrivibilmente toccati da questo evento. I nostri pensieri sono rivolti alle famiglie e ai cari delle vittime”, ha scritto l’impresa.

Un’inchiesta stabilirà le cause

Il Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI) ha aperto un’inchiesta per determinare le cause di quanto accaduto. Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC), competente in materia di incidenti aeronautici, è responsabile dell’inchiesta penale in collaborazione con l’Ufficio federale di polizia (fedpol) e la polizia cantonale vallesana.

Quest’anno in Vallese si sono già verificati due incidenti di elicotteri. A metà febbraio, nella regione di Niouc, nella Val d’Anniviers, un pilota, solo a bordo, si è schiantato ed è rimasto ferito. A metà marzo, un elicottero è precipitato su un campo di addestramento nel comune di Vétroz. Uno dei due occupanti è rimasto leggermente ferito.

In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative