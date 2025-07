La Ginevra internazionale è importante per il 65% della popolazione

Il Consiglio federale ha aumentato gli aiuti finanziari per la Ginevra internazionale. Keystone-SDA

Due persone su tre in Svizzera ritengono che Ginevra svolga un importante ruolo internazionale (65%). L'approvazione è maggiore in Ticino (74%) e in Romandia (72%) rispetto alla Svizzera tedesca (63%), stando all'istituto di ricerca d'opinione Yougov.

2 minuti

Keystone-ATS

Nel timore che le organizzazioni internazionali abbandonino la Svizzera, il 20 giugno il Consiglio federale ha approvato investimenti destinati alla Ginevra internazionale. Secondo il Governo nazionale, l’obiettivo del pacchetto di 269 milioni di franchi è quello di mantenere e rafforzare il ruolo di Ginevra come sede dei organizzazioni internazionali.

Stando a un sondaggio di Yougov, una persona su quattro (24%) nella Confederazione valuta positivamente la decisione del Consiglio federale su una scala da 0 a 10, dove 0 è “molto negativo” e 10 è “molto positivo”. La maggioranza degli svizzeri e delle svizzere tende a collocarsi al centro (55%) e il 15% giudica negativamente la decisione.

Da un lato, la maggioranza delle persone intervistate ha un’opinione buona o molto buona della Ginevra internazionale. Quando però si tratta del sostegno finanziario della Confederazione, per un totale di oltre un quarto di miliardo di franchi, una parte rilevante della popolazione si dichiara contraria o neutrale. Le differenze tra le regioni linguistiche su questa questione sono piuttosto ridotte: le cittadine e i cittadini romandi valutano complessivamente la decisione in modo più favorevole.

In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative