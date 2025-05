Eurovision inaugurato a Basilea con una sfilata delle 37 delegazioni

Apertura dell'Eurovision Song Contest a Basilea. Keystone-SDA

Questo pomeriggio a Basilea è stato dato il colpo di avvio dell'Eurovision Song Contest (ESC), che durerà fino a sabato. Per la cerimonia è stato srotolato il più lungo tappeto turchese della storia del concorso (1,3 km).

Le 37 delegazioni che rappresentano i rispettivi Paesi partecipanti all’ESC – compresi i candidati – hanno iniziato la loro sfilata per la città presso il municipio di Basilea, sulla Marktplatz. Tra gli altri, il Presidente del Governo di Basilea Città Conradin Cramer ha accolto le delegazioni nel primo pomeriggio davanti alla folla accorsa nel centro della città renana.

“L’Eurovision sarà un evento imperdibile, non solo per le delegazioni, ma anche per l’intera città”, ha detto Cramer prima di aprire ufficialmente l’edizione 2025 della manifestazione canora. L’ESC unisce le culture e onora la diversità dell’Europa, ha aggiunto il politico, secondo cui Basilea si sta “riempiendo di energia vibrante”.

Un corteo di tram e autobus d’epoca ha scortato le delegazioni fino all’Eurovision Village, situato nei pressi dello spazio fiera a Kleinbasel. Tutte sono state acclamate dalla folla, ad eccezione di quella israeliana, fischiata. Numerose bandiere palestinesi sono spuntate tra il pubblico.

La contestazione contro gli israeliani è stata in parte coperta da alcuni spettatori che hanno scandito la sigla “FCB”, in onore della squadra locale di calcio. Il Basilea è in effetti in procinto di tornare a vincere il campionato dopo otto anni di digiuno: la festa potrebbe già scattare in serata, qualora il Servette non dovesse vincere la partita di oggi contro lo Young Boys.

La sfilata è stata accompagnata da musica che ha conferito alla cerimonia di apertura un tocco locale, ad esempio con le bande delle Guggen e i gruppi del carnevale di Basilea. Le delegazioni sono poi state accolte a Kleinbasel dagli spettatori su un grande palco.

A chiudere la passerella è stata la Svizzera, con la sua rappresentante in gara Zoë Më. Prima di lei sono passati due cantanti con ambizioni di successo, perlomeno stando ai pronostici: la francese Louane e l’austriaco JJ. Sul tappeto si è vista pure la mascotte dell’ESC, Lumo.

Circa mezzo milione di persone sono attese a Basilea per seguire l’evento. Due semifinali sono in programma martedì e giovedì, prima della finale di sabato.

