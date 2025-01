Eurovision Song Contest, i biglietti sono andati a ruba in sette minuti

Sette minuti: tanto è bastato per vendere tutti i biglietti per l'ESC. Keystone / Georgios Kefalas

I primi biglietti messi in vendita mercoledì per l'Eurovision Song Contest (ESC) sono andati a ruba in 7 minuti. Mentre quelli per gli spettacoli in anteprima si sono volatilizzati in 20 minuti.

2 minuti

Keystone-ATS

La prima ondata di vendite di biglietti per L’Eurovision Song Contest (42’000 in totale) è andata a ruba: il tutto esaurito è stato registrato in sette minuti. Lo ha fatto sapere la SRG SSR in una nota.

Chi non ha potuto accaparrarsi un ticket ma si è tuttavia preregistrato può ancora tentare la fortuna nei prossimi mesi. I responsabili hanno promesso ulteriori vendite.

La prevendita si è svolta senza problemi, hanno indicato gli organizzatori. L’elevata richiesta dimostra l’enorme entusiasmo per l’evento musicale di portata mondiale. “L’attesa per l’edizione di quest’anno a Basilea è palpabile, e questo dimostra come l’Eurovision costruisca ponti tra le culture e tra i cuori”, hanno affermato i due produttori esecutivi della manifestazione a Basilea Reto Peritz e Moritz Stadler, citati nella nota.

Nove show nella St. Jakobshalle

Il programma dell’ESC inizierà l’11 maggio con la cerimonia d’apertura e proseguirà poi con due semifinali il 13 e 15 maggio fino al grande finale del 17 maggio alla St. Jakobshalle. Nel frattempo, sempre nella St. Jakobshalle, si terranno sei spettacoli in anteprima. I prezzi dei biglietti spaziano da 40 a 350 franchi a seconda del tipo di spettacolo e della categoria di posti.

Nella giornata finale è previsto un public viewing nell’Arena Plus situato nello stadio St. Jakob-Park. Fra gli ospiti già noti si citano Anna Rossinelli, DJ Antoine e Baby Lasagna.