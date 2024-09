Corni delle Alpi da record

Il numero da record: 1'006 corni delle Alpi hanno suonato insieme nel canton Nidvaldo. Keystone-SDA

Un record è stato battuto questo finesettimana grazie alla presenza di 1'006 suonatori e suonatrici di corno delle Alpi che si sono riuniti nel canton Nidvaldo.

Non si erano mai visti così tanti corni delle Alpi tutti insieme: 1’006 musiciste e musicisti svizzeri (ma non solo) hanno fatto vibrare questo finesettimana nel canton Nidvaldo i loro strumenti in contemporanea facendo così segnare un record a livello internazionale.

“È una cosa unica nella vita. Un’esperienza che non si ripresenterà a breve”, ha dichiarato uno dei partecipanti all’evento ai microfoni della Radiotelevisione della Svizzera italiana RSI. “Ritrovarsi in così tanti, tutti con la stessa passione. È questo il motivo che mi ha spinto a partecipare”.

Secondo gli organizzatori, le aspettative sono state nettamente superate: tre mesi dopo l’annuncio dell’evento, le partecipazioni erano già 550, ossia il numero necessario per battere il record precedente. Due mesi dopo, però, le suonatrici e i suonatori del più svizzero degli strumenti interessati a partecipare erano quasi 1’000.

