Canicola, le indicazioni per salvaguardare la salute dei lavoratori

Nei prossimi giorni è prevista un'ondata di caldo con oltre 30 gradi all'ombra KEYSTONE/DPA/Jens Büttner

I datori di lavoro devono adottare misure per proteggere i loro dipendenti dalla canicola, in particolare quando questi svolgono lavori all'aperto. È quanto scrive la Suva in una nota odierna, precisando che veglierà al rispetto di queste disposizioni.

2 minuti

Keystone-ATS

Nei prossimi giorni è prevista un’ondata di caldo con oltre 30 gradi all’ombra, ricorda la Suva, aggiungendo che è fondamentale predisporre misure di protezione per prevenire eventuali problemi di salute e danni fisici dovuti alla canicola.

In particolare è necessario adeguare il ritmo e gli orari di lavoro alle condizioni e tenere a portata di mano bevande fresche. Con temperature superiori ai 33 gradi bisogna ridurre al minimo indispensabile i lavori molto pesanti ed eventualmente prevedere la rotazione del personale nelle postazioni di lavoro esposte al sole, alternando con postazioni in luoghi più freschi. È inoltre raccomandato di inserire pause supplementari all’ombra.

Allerta canicola

Le autorità domenica hanno esteso anche alla regione del Lemano, oltre che al Ticino, alla Mesolcina e al Vallese centrale, l’allerta canicola per questa settimana, valida fino a giovedì.

Le temperature potrebbero toccare i 35 gradi, senza scendere sotto la soglia dei 20 gradi la notte, indica MeteoSvizzera.

La popolazione è invitata a bere regolarmente, preferibilmente bibite non zuccherate, e a proteggersi dalla luce diretta del sole. È inoltre invitata ad arieggiare le abitazioni di notte o prima delle ore più calde ed evitare gli sforzi fisici. Per nessuna ragione persone o animali devono essere lasciati in auto.