Estesa allerta canicola per la settimana prossima

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Le autorità hanno esteso anche alla regione del Lemano, oltre che al Ticino, alla Mesolcina e al Vallese centrale, l’allerta canicola per la settimana prossima, valida fino a giovedì.

Le temperature potrebbero toccare i 35 gradi, senza scendere sotto la soglia dei 20 gradi la notte, indica MeteoSvizzera.

La popolazione è invitata a bere regolarmente, preferibilmente bibite non zuccherate, e a proteggersi dalla luce diretta del sole. È inoltre invitata ad arieggiare le abitazioni di notte o prima delle ore più calde ed evitare gli sforzi fisici. Per nessuna ragione persone o animali devono essere lasciati in auto.