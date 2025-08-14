Blatten riparte con hotel provvisorio e nuovi alloggi
La Lötschental punta a un hotel provvisorio per Natale e a nuovi alloggi sociali per chi ha perso tutto, mentre Blatten prevede un ritorno graduale alla normalità entro il 2029 dopo la frana che ha dimezzato la capacità turistica della valle.
Questo contenuto è stato pubblicato al
3 minuti
Keystone-ATS
La frana del 28 maggio che ha distrutto il cuore del comune di Blatten ha un impatto importante sul settore alberghiero. Le autorità comunali della Lötschental riflettono su una soluzione provvisoria per accogliere i turisti già da quest’inverno.
Il dramma che ha colpito Blatten ha raso al suolo tre alberghi, riducendo di fatto del 50% la capacità ricettiva dell’intera Lötschental. Le autorità dei comuni della valle intendono creare un hotel provvisorio a 3 stelle da 45 a 60 letti, al fine di conservare la clientela più fedele, secondo un’informazione della RTS confermata a Keystone-ATS dall’Ufficio del turismo della valle.
La struttura sorgerebbe a Lauchenalp, nel comune di Wiler. Il progetto, che potrebbe vedere la luce per Natale, ammonta a 4 milioni di franchi. “La questione del finanziamento è in fase di discussione. Tra 15 giorni sapremo se il progetto potrà concretizzarsi per il prossimo inverno”, riassume Matthias Fleischmann, direttore dell’Ufficio del turismo e degli impianti di risalita della Lötschental.
Alloggi a buon mercato
Le autorità comunali vogliono inoltre realizzare alloggi di pubblica utilità nella Lötschental, affinché le persone che hanno perso tutto il 28 maggio possano continuare a vivere nella valle, se lo desiderano.
Durante l’assemblea comunale di martedì sera – la seconda dalla frana del 28 maggio -, il sindaco di Blatten Matthias Bellwald ha promesso “la costruzione di alloggi in affitto moderni, a buon mercato e senza scopo di lucro”, riporta il Walliser Bote. Gli appartamenti dovrebbero essere pronti a partire da ottobre 2026. Resta da definire se la loro realizzazione sarà curata direttamente dal comune o da un altro ente.
Ritorno scaglionato tra il 2026 e il 2029
In due mesi e mezzo, nel comune sono già stati eseguiti diversi lavori, come la creazione di una strada di emergenza, la messa in sicurezza dei pendii, la rimozione di materiali e lo sgombero, da parte dell’esercito, della maggior parte del legname galleggiante sul lago di Blatten.
Per quanto riguarda le tre frazioni del comune, la vita dovrebbe tornare alla normalità a Eisten e a Weissenried nel 2026 e a Fafleralp nel 2027. Entro la fine del 2028, circa 100 posti letto dovrebbero essere disponibili in una struttura che sorgerebbe nel cuore di Blatten. E dal 2029, la popolazione dovrebbe poter tornare nel proprio villaggio d’origine. Questo è, in ogni caso, l’obiettivo che il sindaco Matthias Bellwald ha espresso lo scorso 13 giugno e ha confermato durante l’assemblea comunale di martedì sera.
Si apre in Ticino il processo a un sacerdote accusato di abusi sessuali
Questo contenuto è stato pubblicato al
È iniziato giovedì il processo contro un sacerdote 56enne, ex cappellano del collegio Papio di Ascona, arrestato un anno fa con l’accusa di abusi sessuali su minori.
La popolazione svizzera utilizza regolarmente più di una lingua
Questo contenuto è stato pubblicato al
Quasi i due terzi della popolazione svizzera utilizza regolarmente più lingue. Lo indica uno studio pubblicato oggi dall'Ufficio federale di statistica (UST), nel quale si precisa che l'inglese occupa una posizione di rilievo.
Via libera del Governo grigionese al centro d’accoglienza per tossicodipendenti
Questo contenuto è stato pubblicato al
Il Governo grigionese ha approvato la realizzazione del nuovo servizio di contatto e di accoglienza per tossicodipendenti a Coira. Il centro sarà gestito insieme al locale per il consumo controllato di droga previsto nel quartiere Welschdörfli.
Per il Governo elvetico la realizzazione di nuove centrali nucleari dovrà essere possibile
Questo contenuto è stato pubblicato al
Nonostante le aspre critiche da Centro e sinistra, in futuro dovrebbe essere possibile realizzare nuove centrali nucleari. Lo sottolinea il Consiglio federale che mercoledì ha adottato il messaggio concernente il controprogetto indiretto all'iniziativa "Stop al blackout".
Gli F-35 costeranno di più rispetto al prezzo inizialmente accordato
Questo contenuto è stato pubblicato al
Dopo la scoppola dei dazi, la Svizzera deve ingoiare un altro rospo: gli F-35 acquistati dagli Stati Uniti costeranno di più, giacché Washington non è disposta a concedere alla Svizzera il prezzo fisso che Berna pensava di aver negoziato con la controparte.
Lufthansa pensa a una mega-commessa a Boeing attraverso la Svizzera
Questo contenuto è stato pubblicato al
Il gruppo tedesco Lufthansa sta valutando l'acquisto di nuovi aerei Boeing negli Stati Uniti attraverso la Svizzera, una misura che potrebbe ridurre il deficit commerciale americano verso la Confederazione.
Nuovo record mondiale di altitudine per l’aereo solare di Solarstratos
Questo contenuto è stato pubblicato al
Il team di Solarstratos ha battuto in Vallese il record mondiale di altitudine mai raggiunta da un aereo elettrico e solare. Ieri il pilota Raphaël Domjan è decollato dall'aeroporto di Sion con il velivolo raggiungendo i 9521 metri di quota.
Vertice in Svizzera tra Sudan e USA per un cessate il fuoco nel Paese africano
Questo contenuto è stato pubblicato al
Il capo dell'esercito sudanese Abdel Fattah al-Burhan e l'inviato speciale degli Stati Uniti Massad Boulos si sono incontrati in Svizzera per discutere una proposta statunitense di "cessate il fuoco globale in Sudan e fornitura di aiuti umanitari".
Ritorno a casa per il leggendario plastico del San Gottardo
Questo contenuto è stato pubblicato al
Dopo cinque anni di assenza, il celebre plastico ferroviario del San Gottardo è tornato al Museo dei trasporti di Lucerna, accolto con entusiasmo da pubblico e appassionati.
Aereo da turismo precipita nel Lago Lemano, salvi i due occupanti
Questo contenuto è stato pubblicato al
Un piccolo aereo da turismo è precipitato martedì pomeriggio nel Lago Lemano poco lontano dalla riva a Corseaux (canton Vaud), vicino a Vevey. I due occupanti sono rimasti illesi e si sono salvati con una barca privata.
Blatten, il legname recuperato dal lago viene bruciato
Questo contenuto è stato pubblicato al
Continuano i lavori di bonifica del lago formatosi dietro al cono detritico che ha sepolto il villaggio di Blatten (VS) sei settimane fa. Il legname recuperato dall'esercito viene bruciato ogni venerdì all'aperto.
Blatten dopo il disastro: tra macerie, speranza e sfide per la rinascita
Questo contenuto è stato pubblicato al
Due settimane dopo la frana che ha spazzato via gran parte di Blatten, in Vallese, si comincia a parlare di ricostruzione. Ma le sfide sono enormi. Un riepilogo degli ultimi sviluppi.
A Blatten si vuole ricostruire entro tre-cinque anni
Questo contenuto è stato pubblicato al
Il villaggio vallesano di Blatten, travolto da una frana il 28 maggio scorso, sarà ricostruito entro tre-cinque anni. Le autorità hanno presentato il programma provvisorio per la ricostruzione.
Se volete segnalare errori fattuali, inviateci un’e-mail all’indirizzo tvsvizzera@swissinfo.ch.