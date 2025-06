A Blatten si vuole ricostruire entro tre-cinque anni

La maggior parte delle case è stata spazzata via dalla frana.

Il villaggio vallesano di Blatten, travolto da una frana il 28 maggio scorso, sarà ricostruito entro tre-cinque anni. Giovedì sera, durante un'assemblea comunale straordinaria, le autorità hanno presentato il programma provvisorio per la ricostruzione.

Due frazioni – Eisten e Weissenried – potrebbero essere ampliate per formare il nuovo Blatten, ha spiegato nel corso della riunione tenutasi nella palestra di Wiler, secondo quanto riportato stamattina dalla radio SRF, Matthias Bellwald, il sindaco del comune sepolto.

Ci saranno anche strade, una piazza e una chiesa. Stando alla SRF, il nuovo Blatten dovrebbe già essere pronto entro un lasso di tempo che va dai tre ai cinque anni.

La mappa dei pericoli è attualmente intatta e il progetto è stato sviluppato su questa base, ha dichiarato Bellwald al giornale locale “Walliser Boten”. La strada cantonale e le infrastrutture dovrebbero essere ripristinate rapidamente.

