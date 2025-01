Barometro KOF oltre alle attese, segnali di ripresa per l’economia

Hanno contribuito all'aumento dell'indice in particolare l'industria manifatturiera, i servizi finanziari e assicurativi, l'industria alberghiera e altri servizi. Keystone-SDA

Segnali di ripresa per l'economia svizzera: è l'indicazione che emerge dal barometro del Centro di ricerca congiunturale del Politecnico federale di Zurigo (KOF), salito in gennaio oltre le attese.

2 minuti

Keystone-ATS

Nel primo mese del 2025 l’indicatore si è attestato a 101,6 punti, 2,0 punti in più del dato – rivisto da 99,5 a 99,6 – di dicembre, riferisce il KOF in un comunicato diffuso venerdì. Dopo la contrazione di dicembre il parametro torna così a un livello superiore alla media pluriennale, che è di 100. Il dato è superiore alle aspettative: gli analisti consultati dall’agenzia AWP avevano infatti scommesso su valori compresi fra 99,5 e 101,2.

“Le prospettive per l’economia svizzera sono leggermente migliorate”, commentano gli esperti del KOF. Hanno contribuito all’aumento dell’indice in particolare gli indicatori dell’industria manifatturiera, dei servizi finanziari e assicurativi, dell’industria alberghiera e di altri servizi. Meno dinamismo si osserva per contro nel ramo delle costruzioni. Gli indicatori della domanda estera e di quella dei consumatori sono in calo.

Il Centro di ricerca congiunturale del Politecnico di Zurigo presenta il suo barometro mensile – pubblicato sin dagli anni 70 del secolo scorso – come un indicatore che anticipa l’evoluzione dell’economia. Si compone di diversi dati: attualmente comprende centinaia di sottoindicatori. Come noto il KOF presenta anche a scadenza trimestrale previsioni economiche proprie sulla congiuntura elvetica e internazionale, nonché, sullo stesso tema, un sondaggio fra economisti (denominato Consensus). Le tre cose sono distinte.

