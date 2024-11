L’indicatore degli affari delle aziende migliora leggermente secondo il KOF

Altri sviluppi Dopo l’esito delle elezioni statunitensi, il dollaro si rafforza sul franco Questo contenuto è stato pubblicato al Il corso della moneta americana ha toccato stamane un massimo a 0,8754 franchi. Rispetto a ieri la valuta statunitense guadagna l'1,3%, cioè circa un centesimo. Di più Dopo l’esito delle elezioni statunitensi, il dollaro si rafforza sul franco

Altri sviluppi Da gennaio in Svizzera sarà vietato dissimulare il viso Questo contenuto è stato pubblicato al Nella sua seduta odierna il Consiglio federale ha posto in vigore per tale data le disposizioni di legge e di ordinanza in materia. Chi lo farà sarà punito con una multa sino a 1000 franchi. Di più Da gennaio in Svizzera sarà vietato dissimulare il viso

Altri sviluppi Disoccupazione, “sta proseguendo la fase di normalizzazione” Questo contenuto è stato pubblicato al Il moderato incremento iniziato nel marzo 2023 e dovuto principalmente al deterioramento del contesto economico internazionale è quindi continuato, pur indebolendosi leggermente, ha affermato Boris Zürcher, direttore della divisione del lavoro presso la Seco, commentando in conferenza telefonica i dati diffusi oggi dai suoi funzionari. Di più Disoccupazione, “sta proseguendo la fase di normalizzazione”

Altri sviluppi Sette nuovi cuccioli di San Bernardo sono nati alla Fondazione Barry Questo contenuto è stato pubblicato al Per vederli dal vivo a Barryland bisognerà aspettare l'estate prossima: il parco è attualmente chiuso per lavori. Tuttavia, lo sviluppo dei cuccioli può essere seguito online grazie alla webcam installata dalla fondazione, si legge in una nota odierna. Di più Sette nuovi cuccioli di San Bernardo sono nati alla Fondazione Barry

Altri sviluppi L’esercito svizzero intende acquistare nuovo sistema artiglieria Questo contenuto è stato pubblicato al L'Ufficio federale dell'armamento (armasuisse) ha concluso la valutazione per l'acquisizione del nuovo sistema d'artiglieria ed effettuato la scelta del tipo, si legge oggi in una nota. L'acquisto del sistema sarà sottoposto all'approvazione del Parlamento con il messaggio sull'esercito 2025, viene precisato. Di più L’esercito svizzero intende acquistare nuovo sistema artiglieria

Altri sviluppi Studenti cinesi criticano il Politecnico di Zurigo per controlli anti-spionaggio Questo contenuto è stato pubblicato al Il Politecnico federale di Zurigo (ETHZ) è oggetto di critiche da parte di studenti e studentesse cinesi in seguito a nuove verifiche introdotte per prevenire lo spionaggio di tecnologie militari o a doppio uso. Di più Studenti cinesi criticano il Politecnico di Zurigo per controlli anti-spionaggio

Altri sviluppi I salari reali sono aumentati dello 0,9% nel 2024 nell’ambito dei principali contratti collettivi di lavoro Questo contenuto è stato pubblicato al Le parti sociali firmatarie dei principali contratti collettivi di lavoro (CCL) in Svizzera per l'anno in corso hanno concordato un aumento nominale medio del 2,1% dei salari lordi. Di più I salari reali sono aumentati dello 0,9% nel 2024 nell’ambito dei principali contratti collettivi di lavoro

Altri sviluppi Presidente ceco in visita di Stato in Svizzera Questo contenuto è stato pubblicato al Il presidente ceco Petr Pavel e sua moglie Eva Pavlova sono arrivati martedì mattina in Svizzera per una visita di Stato di due giorni. Di più Presidente ceco in visita di Stato in Svizzera

Altri sviluppi FINMA: “Attenzione alle email truffaldine, non le mandiamo noi” Questo contenuto è stato pubblicato al L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) avvisa che stanno attualmente circolando in Svizzera messaggi di posta elettronica che usano la sua intestazione. Di più FINMA: “Attenzione alle email truffaldine, non le mandiamo noi”