Aurora boreale e stelle cadenti dal Piz Corvatsch

Altri sviluppi

Meno gatti per salvaguardare il clima

Questo contenuto è stato pubblicato al Limitare la popolazione di gatti in Svizzera, per il bene dell'ambiente? Ci sta pensando l'Associazione svizzera per la protezione del clima, stando a quanto riferito dal domenicale NZZ am Sonntag.

Di più Meno gatti per salvaguardare il clima