Prevenzione o facili incassi? Guerra agli autovelox in Ticino

Questo apparecchio controlla la velocità sulla A2, direzione sud, vicino a Chiasso. Ai suoi esordi, nel 2016, in sei mesi ha "fotografato" 68'000 veicoli per un totale di oltre 8 milioni di franchi.

C’è chi li distrugge, chi li imbratta con la vernice. In Ticino, negli ultimi sei anni, sono stati “attaccati” sei autovelox per il controllo della velocità (che in Ticino sono chiamati "radar"). Negli scorsi mesi in Italia, gli autovelox venivano addirittura demoliti e il cosiddetto fenomeno “Fleximan” aveva assunto le proporzioni di una tendenza sociale, con tanto di video e canzoni sui social.